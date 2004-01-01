Asenna Pocket ID yhden napsautuksen asennuksella.
Passkey-pohjainen OIDC-palveluntarjoaja, joka lisää salasanattoman kertakirjautumisen kaikkiin itse isännöimiisi sovelluksiin.
Pocket ID – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pocket ID – mitä sillä voi rakentaa?
Pocket ID on kevyt, avoimen lähdekoodin OIDC-identiteetintarjoaja, jolla on perustavanlaatuinen ero: se tukee todennukseen vain pääsyavaimia, eikä lainkaan salasanakirjautumista. Käyttäjät rekisteröivät pääsyavaimen kerran – käyttäen puhelintaan, laitteistoavainta tai biometrisiä tietoja – ja siitä eteenpäin tunnistautuvat mihin tahansa yhdistettyyn sovellukseen yhdellä eleellä.
Pocket ID:n itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarjoaa sinulle kertakirjautumiskerroksen kaikkiin itseisännöityihin palveluihisi ilman raskaan identiteettialustan pyörittämistä. Yksi kontti sisäänrakennetulla SQLite-tallennustilalla tarkoittaa, ettei ylläpidettävää ole – yhdistä sovelluksesi OIDC-asiakkaiksi ja poista salasanat koko itseisännöidystä pinostasi.
Pocket ID – tärkeimmät ominaisuudet
Pelkkä tunnusavain-todennus
Todennus tapahtuu yksinomaan WebAuthn-tunnuksilla — ei salasanoja hallittavaksi, vuodettavaksi tai nollattavaksi missään yhdistetyssä sovelluksessa.
OIDC-tarjoaja
Toimii standardien mukaisena OpenID Connect -palveluntarjoajana, joten mikä tahansa OIDC:tä tukeva sovellus voi delegoida todennuksen Pocket ID:lle.
Käyttäjän itsepalveluportaali
Käyttäjät hallitsevat omia pääsyavaimiaan, aktiivisia istuntojaan ja valtuutettuja sovelluksiaan selkeän itsepalvelun hallintapaneelin kautta.
LDAP-integraatio
Yhdistä olemassa olevaan LDAP- tai Active Directoryyn tuodaksesi käyttäjiä sen sijaan, että hallitsisit tilejä manuaalisesti Pocket ID:ssä.
Tarkastusloki
Seuraa jokaista kirjautumista, tunnusavaimen rekisteröintiä ja asiakkaan valtuutustapahtumaa sisäänrakennetun haettavan tarkastuslokin avulla.
Pocket ID – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Vaultwarden
Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.