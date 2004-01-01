Razzia on avoimen lähdekoodin, itse isännöity reaaliaikainen tietokilpailualusta, joka on suunniteltu live-tapahtumiin, tiimikokoontumisiin ja luokkahuoneistuntoihin. Isäntä luo pelihuoneen salasanasuojatun hallintapaneelin kautta, jakaa huonekoodin osallistujille ja hallitsee tietokilpailun tahtia — kaikki toimii missä tahansa modernissa selaimessa ilman, että osallistujien tarvitsee ladata sovellusta.

Razzian itse isännöinti omalla VPS:llä pitää tietokilpailusisältösi ja osallistujatietosi yksityisinä, ilman peliperusteisia maksuja tai riippuvuutta kolmannen osapuolen palvelusta. Kevyt yhden kontainerin käyttöönotto tekee siitä käytännöllisen sekä ad hoc -tapahtumiin että säännöllisiin toistuviin tiimitoimintoihin.