Asenna Razzia yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity reaaliaikainen tietokilpailualusta moninpeli-tietokilpailutapahtumien järjestämiseen omalta VPS-palvelimeltasi.
Razzia – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Razzia – mitä sillä voi rakentaa?
Razzia on avoimen lähdekoodin, itse isännöity reaaliaikainen tietokilpailualusta, joka on suunniteltu live-tapahtumiin, tiimikokoontumisiin ja luokkahuoneistuntoihin. Isäntä luo pelihuoneen salasanasuojatun hallintapaneelin kautta, jakaa huonekoodin osallistujille ja hallitsee tietokilpailun tahtia — kaikki toimii missä tahansa modernissa selaimessa ilman, että osallistujien tarvitsee ladata sovellusta.
Razzian itse isännöinti omalla VPS:llä pitää tietokilpailusisältösi ja osallistujatietosi yksityisinä, ilman peliperusteisia maksuja tai riippuvuutta kolmannen osapuolen palvelusta. Kevyt yhden kontainerin käyttöönotto tekee siitä käytännöllisen sekä ad hoc -tapahtumiin että säännöllisiin toistuviin tiimitoimintoihin.
Razzia – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen moninpeli
WebSocket-pohjainen reaaliaikainen pelaaminen toimittaa kysymykset ja pisteet kaikille osallistujille samanaikaisesti ilman havaittavaa viivettä, jopa eri verkkojen välillä.
Sovellusta ei tarvita
Osallistujat liittyvät välittömästi millä tahansa modernilla selaimella huonekoodin avulla — ei tiliä, ei asennusta eikä rekisteröitymisen vaivaa ennen kuin tietokilpailu alkaa.
Johtajan hallintapaneeli
Salasanasuojattu /manager-käyttöliittymä antaa isännälle täyden hallinnan pelin kulkuun — aloittaa, edistää ja lopettaa kierroksia omaan tahtiinsa.
Mukautettu tietokilpailun sisältö
Määritä tietovisat JSON-tiedostoina, jotka on tallennettu palvelimellesi, antaen sinulle täyden omistusoikeuden kysymyksiin, vastauksiin ja pisteytykseen ilman toimittajalukitusta.
Samanaikaiset huoneet
Aja useita itsenäisiä pelihuoneita yhdestä instanssista, joten yksi käyttöönotto voi palvella useita tiimejä tai istuntoja samanaikaisesti.
Razzia – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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