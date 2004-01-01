Jopa 69 % alennus Corteza tuotteelle

Ota Corteza käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta mukautettujen liiketoimintasovellusten, CRM-järjestelmien ja automatisoitujen työnkulkujen rakentamiseen.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Corteza käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Corteza – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Corteza – mitä sillä voi rakentaa?

Corteza on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa mukautettuja liiketoimintasovelluksia, CRM-putkia ja prosessiautomaatioita ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Sen vedä ja pudota -sovellusrakentaja, joustava tietueiden hallinta ja sisäänrakennettu työnkulun moottori antavat organisaatioiden mallintaa minkä tahansa liiketoimintaprosessin – liidien seurannasta vaatimustenmukaisuuden työnkulkuihin – ja ottaa sen käyttöön kirjoittamatta yhtään taustapalvelua alusta alkaen.

Cortezan itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa yrityksesi tiedot täysin hallintaasi. Alusta tukee LDAP:ia, SAML:ia ja OAuth2:a yritystason todennukseen, hienojakoista roolipohjaista pääsynhallintaa sekä REST/gRPC API -rajapintaa, joka integroituu olemassa oleviin työkaluihin. PostgreSQL tarjoaa luotettavan ja skaalautuvan tallennustilan kaikille tietueille ja automaatiolokeille.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Corteza – tärkeimmät ominaisuudet

Visuaalinen sovellusrakentaja

Suunnittele tietomalleja, lomakkeita ja tietonäkymiä selaimessa toimivan vedä ja pudota -käyttöliittymän avulla kirjoittamatta taustakoodia.

Sisäänrakennettu CRM

Corteza sisältää käyttövalmiin CRM-moduulin yhteystietojen, liidien, asiakkuuksien ja myyntiputkien hallintaan sellaisenaan.

Työnkulun automatisointi

Luo monivaiheisia automatisoituja työnkulkuja, jotka käynnistyvät tietueiden muutoksista, aikatauluista tai ulkoisista webhookeista, manuaalisten tehtävien poistamiseksi.

Yritystason todennus

Integroituu LDAP-, SAML- ja OAuth2-palveluntarjoajien kanssa, jotta tiimit voivat kirjautua sisään olemassa olevilla yrityksen identiteettijärjestelmillä.

Tarkka käyttöoikeuksien hallinta

Määritä resurssikohtaiset, toimintokohtaiset käyttöoikeudet jokaiselle roolille, jotta arkaluonteiset tiedot ja järjestelmänvalvojan toiminnot pysyvät asianmukaisesti rajoitettuina.

Integraatioyhdyskäytävä

Paljasta mukautettuja API-päätepisteitä ja yhdistä ulkoisiin palveluihin sisäänrakennetun integraatioyhdyskäytävän kautta ilman kolmannen osapuolen väliohjelmistoja.

Corteza – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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