Corteza on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa mukautettuja liiketoimintasovelluksia, CRM-putkia ja prosessiautomaatioita ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Sen vedä ja pudota -sovellusrakentaja, joustava tietueiden hallinta ja sisäänrakennettu työnkulun moottori antavat organisaatioiden mallintaa minkä tahansa liiketoimintaprosessin – liidien seurannasta vaatimustenmukaisuuden työnkulkuihin – ja ottaa sen käyttöön kirjoittamatta yhtään taustapalvelua alusta alkaen.

Cortezan itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa yrityksesi tiedot täysin hallintaasi. Alusta tukee LDAP:ia, SAML:ia ja OAuth2:a yritystason todennukseen, hienojakoista roolipohjaista pääsynhallintaa sekä REST/gRPC API -rajapintaa, joka integroituu olemassa oleviin työkaluihin. PostgreSQL tarjoaa luotettavan ja skaalautuvan tallennustilan kaikille tietueille ja automaatiolokeille.