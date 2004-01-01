Ota Corteza käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta mukautettujen liiketoimintasovellusten, CRM-järjestelmien ja automatisoitujen työnkulkujen rakentamiseen.
Corteza – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Corteza – mitä sillä voi rakentaa?
Corteza on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla tiimit voivat rakentaa mukautettuja liiketoimintasovelluksia, CRM-putkia ja prosessiautomaatioita ilman syvällistä ohjelmointiosaamista. Sen vedä ja pudota -sovellusrakentaja, joustava tietueiden hallinta ja sisäänrakennettu työnkulun moottori antavat organisaatioiden mallintaa minkä tahansa liiketoimintaprosessin – liidien seurannasta vaatimustenmukaisuuden työnkulkuihin – ja ottaa sen käyttöön kirjoittamatta yhtään taustapalvelua alusta alkaen.
Cortezan itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa yrityksesi tiedot täysin hallintaasi. Alusta tukee LDAP:ia, SAML:ia ja OAuth2:a yritystason todennukseen, hienojakoista roolipohjaista pääsynhallintaa sekä REST/gRPC API -rajapintaa, joka integroituu olemassa oleviin työkaluihin. PostgreSQL tarjoaa luotettavan ja skaalautuvan tallennustilan kaikille tietueille ja automaatiolokeille.
Corteza – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen sovellusrakentaja
Suunnittele tietomalleja, lomakkeita ja tietonäkymiä selaimessa toimivan vedä ja pudota -käyttöliittymän avulla kirjoittamatta taustakoodia.
Sisäänrakennettu CRM
Corteza sisältää käyttövalmiin CRM-moduulin yhteystietojen, liidien, asiakkuuksien ja myyntiputkien hallintaan sellaisenaan.
Työnkulun automatisointi
Luo monivaiheisia automatisoituja työnkulkuja, jotka käynnistyvät tietueiden muutoksista, aikatauluista tai ulkoisista webhookeista, manuaalisten tehtävien poistamiseksi.
Yritystason todennus
Integroituu LDAP-, SAML- ja OAuth2-palveluntarjoajien kanssa, jotta tiimit voivat kirjautua sisään olemassa olevilla yrityksen identiteettijärjestelmillä.
Tarkka käyttöoikeuksien hallinta
Määritä resurssikohtaiset, toimintokohtaiset käyttöoikeudet jokaiselle roolille, jotta arkaluonteiset tiedot ja järjestelmänvalvojan toiminnot pysyvät asianmukaisesti rajoitettuina.
Integraatioyhdyskäytävä
Paljasta mukautettuja API-päätepisteitä ja yhdistä ulkoisiin palveluihin sisäänrakennetun integraatioyhdyskäytävän kautta ilman kolmannen osapuolen väliohjelmistoja.
Corteza – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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