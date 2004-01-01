Ota Jitsi Meet käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity videoneuvottelualusta näytönjaolla, päästä päähän -salauksella ja ilman osallistujakohtaisia maksuja — Zoom-vaihtoehto.
Jitsi Meet – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jitsi Meet – mitä sillä voi rakentaa?
Jitsi Meet on ilmainen, avoimen lähdekoodin videoneuvottelualusta, joka toimii kokonaan selaimessa WebRTC:n avulla, ilman, että osallistujilta vaaditaan laajennuksia, sovelluksia tai tilejä. Suositun meet.jit.si-julkisen palvelun takana olevan tiimin rakentama ja 8x8:n käyttämä kaupallisessa pilvialustassaan, Jitsi Meet tukee valmiina HD-videota, näytön jakamista, päästä päähän -salausta, tallennusta, suoratoistoa YouTubeen, käden nostoa, kyselyitä, ryhmätyötiloja ja reaaliaikaisia tekstityksiä.
Jitsi Meetin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa organisaatioille ja yhteisöille rajattomasti kokousaikaa rajattomalle määrälle osallistujia, jolloin jokainen ääni- ja videovirta reititetään oman infrastruktuurisi kautta sen sijaan, että se kulkisi kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta, joka voisi muuttaa hinnoittelua, rajoittaa kaistanleveyttä tai analysoida kokouksen metatietoja.
Jitsi Meet – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjaiset videopuhelut
Osallistujat liittyvät mistä tahansa modernista selaimesta ilman ohjelmistojen, lisäosien asentamista tai tilien luomista — jaa URL-osoite, ja konferenssit alkavat välittömästi.
Näytön jakaminen ja tallennus
Jaa sovelluksia, selainvälilehtiä tai koko näyttö puheluiden aikana, valinnaisella kokouksen aikaisella tallennuksella ja suoratoistolla YouTubeen tai muihin RTMP-päätepisteisiin.
Päästä päähän -salaus
Valinnainen E2EE yksi-yhteen-puheluille ja pienryhmäkokouksille pitää ääni- ja videovirrat salattuina lähettäjältä vastaanottajalle jopa itse palvelimelta.
Pienryhmähuoneet ja kyselyt
Jaa suuremmat kokoukset pienempiin ryhmäkeskusteluihin, järjestä reaaliaikaisia kyselyitä, nosta käsiä ja käytä reaktioita vuorovaikutteisen konferenssidynamiikan luomiseksi.
Reaaliaikaiset tekstitykset ja sisäänsoitto
Valinnainen integrointi Jigasin kanssa SIP-sisäänsoittoa ja reaaliaikaista tekstitystä varten tekee kokouksista saavutettavia puhelinsoittajille ja osallistujille, jotka tarvitsevat transkriptioita.
Ei käyttäjäkohtaista hinnoittelua
Järjestä rajattomasti kokouksia rajattomalla osallistujamäärällä omalla VPS-palvelimellasi — ei osallistujakohtaisia maksuja, ei kokousaikarajoituksia, ei päivityskehotteita.
Jitsi Meet – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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