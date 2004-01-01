Jitsi Meet on ilmainen, avoimen lähdekoodin videoneuvottelualusta, joka toimii kokonaan selaimessa WebRTC:n avulla, ilman, että osallistujilta vaaditaan laajennuksia, sovelluksia tai tilejä. Suositun meet.jit.si-julkisen palvelun takana olevan tiimin rakentama ja 8x8:n käyttämä kaupallisessa pilvialustassaan, Jitsi Meet tukee valmiina HD-videota, näytön jakamista, päästä päähän -salausta, tallennusta, suoratoistoa YouTubeen, käden nostoa, kyselyitä, ryhmätyötiloja ja reaaliaikaisia tekstityksiä.

Jitsi Meetin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa organisaatioille ja yhteisöille rajattomasti kokousaikaa rajattomalle määrälle osallistujia, jolloin jokainen ääni- ja videovirta reititetään oman infrastruktuurisi kautta sen sijaan, että se kulkisi kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta, joka voisi muuttaa hinnoittelua, rajoittaa kaistanleveyttä tai analysoida kokouksen metatietoja.