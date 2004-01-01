Asenna Bludit yhden napsautuksen asennuksena.
Yksinkertainen, nopea ja turvallinen tiedostopohjainen sisällönhallintajärjestelmä henkilökohtaisille blogeille ja pienille sivustoille, joka ei vaadi tietokantaa.
Bludit – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bludit – mitä sillä voi rakentaa?
Bludit on avoimen lähdekoodin flat-file-sisällönhallintajärjestelmä, joka tallentaa jokaisen julkaisun, sivun ja asetuksen Markdown- ja JSON-tiedostoina levylle. Koska se ei tarvitse MySQL:ää, PostgreSQL:ää tai mitään muuta tietokantaa, koko pino on kevyempi, nopeampi varmuuskopioida ja helpompi siirtää palvelimien välillä kuin perinteiset PHP-sisällönhallintajärjestelmät.
Bluditin itseisännöinti VPS:llä antaa bloggaajille ja pienten sivustojen omistajille täyden omistusoikeuden sisältöönsä ja teemoihinsa ilman kolmannen osapuolen isännöintimaksuja ja ilman alustariippuvuutta. Julkaisuja voi muokata selainpohjaisesta hallintapaneelista tai suoraan tiedostojärjestelmästä, ja projekti sisältää sisäänrakennetun kuvienhallinnan, laajennusjärjestelmän ja moderneja teemoja, jotka ovat valmiita mukautettavaksi.
Bludit – tärkeimmät ominaisuudet
Tietokantaa ei tarvita
Tallentaa kaiken sisällön litteisiin Markdown- ja JSON-tiedostoihin, joten käyttöönotto, varmuuskopiointi ja versionhallinta ovat yhtä yksinkertaisia kuin kansion kopioiminen.
Markdown-julkaisu
Kirjoita postauksia ja sivuja Markdownilla selainpohjaisella editorilla, joka tukee luonnoksia, ajastettua julkaisua ja kategorioita.
Teemoja ja liitäntöjä
Mukauta ulkoasua sisäänrakennetuilla moderneilla teemoilla ja laajenna toiminnallisuutta lisäosajärjestelmän avulla koskematta ydinkoodiin.
Sisäänrakennettu kuvienhallinta
Lataa, järjestele ja upota kuvia hallintapaneeliin integroidusta mediakirjastosta ilman ulkoisia tallennuspalveluita.
Usean käyttäjän roolit
Kutsu muokkaajia ja kirjoittajia erillisillä käyttöoikeuksilla, jotta useat sisällöntuottajat voivat julkaista jakamatta yhtä tiliä.
Bludit – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.