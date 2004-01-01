Bludit on avoimen lähdekoodin flat-file-sisällönhallintajärjestelmä, joka tallentaa jokaisen julkaisun, sivun ja asetuksen Markdown- ja JSON-tiedostoina levylle. Koska se ei tarvitse MySQL:ää, PostgreSQL:ää tai mitään muuta tietokantaa, koko pino on kevyempi, nopeampi varmuuskopioida ja helpompi siirtää palvelimien välillä kuin perinteiset PHP-sisällönhallintajärjestelmät.

Bluditin itseisännöinti VPS:llä antaa bloggaajille ja pienten sivustojen omistajille täyden omistusoikeuden sisältöönsä ja teemoihinsa ilman kolmannen osapuolen isännöintimaksuja ja ilman alustariippuvuutta. Julkaisuja voi muokata selainpohjaisesta hallintapaneelista tai suoraan tiedostojärjestelmästä, ja projekti sisältää sisäänrakennetun kuvienhallinnan, laajennusjärjestelmän ja moderneja teemoja, jotka ovat valmiita mukautettavaksi.