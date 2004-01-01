Ota Locust käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Skriptattava Python-kuormitustestauskehys samanaikaisten käyttäjien simulointiin reaaliaikaisella verkkokojelaudalla.
Locust – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Locust – mitä sillä voi rakentaa?
Locust on avoimen lähdekoodin Python-pohjainen kuormitustestausväline, jonka avulla suunnittelutiimit voivat määritellä käyttäjän käyttäytymisen puhtaalla Python-koodilla ja toistaa miljoonia samanaikaisia pyyntöjä mitä tahansa HTTP- tai mukautetun protokollan kohdetta vastaan. Toisin kuin GUI-edellä olevat työkalut, Locust-skenaariot ovat versionhallittuja skriptejä, mikä tekee testeistä helppoja tarkistaa, parametroida ja integroida CI/CD-putkiin.
Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä näyttää reaaliaikaisen suorituskyvyn, vasteajan prosenttipisteet ja virheprosentit testien aikana, ja sen avulla voit lisätä tai vähentää käyttäjiä reaaliaikaisesti ilman uudelleenkäynnistystä. Locustin itseisännöinti VPS:lläsi pitää testiliikenteen ja tunnistetiedot poissa kolmannen osapuolen SaaS-infrastruktuurista ja antaa sinun sijoittaa kuormitusgeneraattorin lähelle kohdejärjestelmää keinotekoisen verkon viiveen minimoimiseksi.
Locust – tärkeimmät ominaisuudet
Python Locust-tiedostot
Kirjoita testiskenaarioita tavallisina Python-luokkina, joilla on täysi pääsy standardikirjastoon ja kolmannen osapuolen paketteihin, mahdollistaen versionhallinnan ja CI-integraation.
Reaaliaikainen verkkokojelauta
Seuraa pyyntöjä sekunnissa, vastausaikojen prosenttipisteitä ja virhetasoja suoraan selaimessasi, ja säädä samanaikaisten käyttäjien määriä pysäyttämättä testiä.
Hajautettu kuormituksen generointi
Lisää työntekijäsolmuja koordinoimaan kuormitusta useilta koneilta, skaalautuen miljooniin samanaikaisiin käyttäjiin siten, että kootut tilastot kerätään keskitetysti.
Tuki mille tahansa protokollalle
Testaa REST API:ja, WebSockets-yhteyksiä, gRPC:tä ja mukautettuja TCP-protokollia laajentamalla perusluokkaa User millä tahansa Python-kirjastolla.
Päätön CI-tila
Suorita testejä ei-interaktiivisesti konfiguroitavilla läpäisy-/hylkäyskynnyksillä vikaantumisasteiden ja viiveen perusteella portoidaksesi käyttöönotot automaattisesti putkessasi.
Locust – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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