Locust on avoimen lähdekoodin Python-pohjainen kuormitustestausväline, jonka avulla suunnittelutiimit voivat määritellä käyttäjän käyttäytymisen puhtaalla Python-koodilla ja toistaa miljoonia samanaikaisia pyyntöjä mitä tahansa HTTP- tai mukautetun protokollan kohdetta vastaan. Toisin kuin GUI-edellä olevat työkalut, Locust-skenaariot ovat versionhallittuja skriptejä, mikä tekee testeistä helppoja tarkistaa, parametroida ja integroida CI/CD-putkiin.

Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä näyttää reaaliaikaisen suorituskyvyn, vasteajan prosenttipisteet ja virheprosentit testien aikana, ja sen avulla voit lisätä tai vähentää käyttäjiä reaaliaikaisesti ilman uudelleenkäynnistystä. Locustin itseisännöinti VPS:lläsi pitää testiliikenteen ja tunnistetiedot poissa kolmannen osapuolen SaaS-infrastruktuurista ja antaa sinun sijoittaa kuormitusgeneraattorin lähelle kohdejärjestelmää keinotekoisen verkon viiveen minimoimiseksi.