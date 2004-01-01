SQLPage on avoimen lähdekoodin verkkosovelluspalvelin, joka renderöi interaktiivisia verkkosivuja suoraan SQL-kyselyistä. Kehittäjät ja analyytikot kirjoittavat .sql -tiedostoja, jotka valitsevat sisäänrakennetusta komponenttikirjastosta – lomakkeita, taulukoita, kaavioita, karttoja, navigointia ja kymmeniä käyttöliittymäelementtejä – ja palvelin muuttaa tulosjoukot viimeistellyksi HTML:ksi ilman yhtäkään riviä HTML:ää, CSS:ää tai JavaScriptiä. Yhdistä SQLite, PostgreSQL, MySQL tai Microsoft SQL Server ja paljasta olemassa oleva tietokanta toimivana hallintapaneelina, sisäisenä hallintanäkymänä tai prototyyppinä minuuteissa.

SQLPagen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kyselyt, skeemat ja tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa kolmannen osapuolen matalan koodin alustan sijaan. Käyttäjäkohtaisia maksuja tai rivirajoituksia ei ole, ja .sql -tiedostosi pysyvät siirrettävinä ja versionhallittavina kuten mikä tahansa muu koodi.