Asenna SQLPage yhden napsautuksen asennuksena.
Rakenna interaktiivisia verkkosivustoja ja tietojen koontinäyttöjä käyttäen vain SQL-kyselyitä — ei vaadi frontend-koodia, kehitysympäristöjä tai JavaScriptiä.
SQLPage – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SQLPage – mitä sillä voi rakentaa?
SQLPage on avoimen lähdekoodin verkkosovelluspalvelin, joka renderöi interaktiivisia verkkosivuja suoraan SQL-kyselyistä. Kehittäjät ja analyytikot kirjoittavat
.sql-tiedostoja, jotka valitsevat sisäänrakennetusta komponenttikirjastosta – lomakkeita, taulukoita, kaavioita, karttoja, navigointia ja kymmeniä käyttöliittymäelementtejä – ja palvelin muuttaa tulosjoukot viimeistellyksi HTML:ksi ilman yhtäkään riviä HTML:ää, CSS:ää tai JavaScriptiä. Yhdistä SQLite, PostgreSQL, MySQL tai Microsoft SQL Server ja paljasta olemassa oleva tietokanta toimivana hallintapaneelina, sisäisenä hallintanäkymänä tai prototyyppinä minuuteissa.
SQLPagen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kyselyt, skeemat ja tunnistetiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa kolmannen osapuolen matalan koodin alustan sijaan. Käyttäjäkohtaisia maksuja tai rivirajoituksia ei ole, ja
.sql-tiedostosi pysyvät siirrettävinä ja versionhallittavina kuten mikä tahansa muu koodi.
SQLPage – tärkeimmät ominaisuudet
Vain SQL-renderöinti
Kirjoita tavallisia SQL-tiedostoja, jotka valitsevat monipuolisesta komponenttikirjastosta, ja SQLPage renderöi responsiivisia HTML-sivuja suoraan tulosjoukoista.
Monitietokantatuki
Yhdistä SQLiteen, PostgreSQLiin, MySQLiin tai Microsoft SQL Serveriin ja paljasta mikä tahansa olemassa oleva tietokanta toimivana verkkosovelluksena.
Sisäänrakennetut komponentit
Lomakkeet, taulukot, kaaviot, kartat, kortit, navigointi, tiedostojen lataukset ja kymmenet hiotut käyttöliittymäelementit ovat saatavilla ilman ulkoisia kirjastoja tai rakennusvaiheita.
Välitön hot reload
Muokkaa
.sql-tiedostoa, ja muutos näkyy seuraavalla sivun latauksella – ei käännöstä, ei pakkaajaa eikä uudelleenkäynnistystä.
Pieni staattinen binääri
Yksi alle 20 Mt:n kokoinen Rust-binääri palvelee kokonaista dynaamista sivustoa alhaisella muistin käytöllä ja nopeilla kylmäkäynnistyksillä vaatimattomilla VPS-resursseilla.
Sisäänrakennettu todennus
HTTP basic-todennus, istunnonhallinta, OAuth ja salasanan hajautustoiminnot antavat SQL-tiedostojen rajoittaa sivujen käyttöä ilman ulkoista identiteettipalvelua.
SQLPage – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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