Ota TinyAuth käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt Traefik forward-auth -väliohjelmisto, joka lisää kirjautumisnäytön mihin tahansa itse isännöityyn sovellukseen yhdellä tunnisteella.
TinyAuth – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TinyAuth – mitä sillä voi rakentaa?
TinyAuth on kevyt, itse isännöitävä todennusväliohjelmisto, joka lisää kirjautumisnäytön mihin tahansa Traefik-käänteisvälityspalvelimen takana toimivaan sovellukseen. Toisin kuin täysimittaiset identiteetintarjoajat, TinyAuth on yksi Go-binääritiedosto, jonka taustalla on SQLite, ja se on otettavissa käyttöön sekunneissa minimaalisella konfiguraatiolla. Yksi väliohjelmistotunniste minkä tahansa sovelluksen Docker Compose -tiedostossa riittää rajoittamaan pääsyn käyttäjätunnuksen ja salasanan tai OAuth-kirjautumisen taakse.
TinyAuthin itse isännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että jokainen käyttöönotettu sovelluksesi — hallintapaneelit, kehittäjätyökalut, valvontapalvelut — jakaa yhden todennuskerroksen paljastamatta näitä palveluita julkisesti. OAuth-integraatio Googlen, GitHubin ja minkä tahansa OIDC-palveluntarjoajan kanssa antaa tiimin jäsenten kirjautua sisään olemassa olevilla tunnuksilla, ja sisäänrakennettu TOTP-tuki lisää kaksivaiheisen todennuksen ilman lisäpalvelua.
TinyAuth – tärkeimmät ominaisuudet
Traefik Forward Auth
Lisää kirjautumisvaatimus mihin tahansa Traefik-reititettyyn sovellukseen lisäämällä yksi väliohjelmiston tunniste — suojattuun sovellukseen ei tarvita muutoksia.
OAuth-palveluntarjoajan tuki
Salli kirjautuminen Googlella, GitHubilla tai millä tahansa OIDC-yhteensopivalla palveluntarjoajalla, jotta tiimin jäsenet voivat käyttää olemassa olevia tunnistetietojaan erillisten salasanojen hallinnan sijaan.
TOTP Kaksivaiheinen tunnistautuminen
Lisää aikaperusteiset kertakäyttösalasanat mille tahansa tilille, vahvistaen pääsyä itse isännöityihin sovelluksiin ilman erillisen 2FA-palvelun käyttöönottoa.
Aliverkkotunnuksen evästeiden jakaminen
Yksi TinyAuth-kirjautuminen kattaa kaikki sovellukset, jotka sijaitsevat saman verkkotunnuksen alidomaineilla, joten käyttäjät tunnistautuvat kerran ja voivat liikkua vapaasti koko pinossa.
Nolla ulkoista riippuvuutta
Toimii yhtenä binaarina SQLite-tallennustilalla — ei vaadi Redis-, PostgreSQL- tai LDAP-palvelinta, pitäen resurssienkulutuksen minimaalisena millä tahansa VPS-sopimuksella.
TinyAuth – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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