TinyAuth on kevyt, itse isännöitävä todennusväliohjelmisto, joka lisää kirjautumisnäytön mihin tahansa Traefik-käänteisvälityspalvelimen takana toimivaan sovellukseen. Toisin kuin täysimittaiset identiteetintarjoajat, TinyAuth on yksi Go-binääritiedosto, jonka taustalla on SQLite, ja se on otettavissa käyttöön sekunneissa minimaalisella konfiguraatiolla. Yksi väliohjelmistotunniste minkä tahansa sovelluksen Docker Compose -tiedostossa riittää rajoittamaan pääsyn käyttäjätunnuksen ja salasanan tai OAuth-kirjautumisen taakse.

TinyAuthin itse isännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että jokainen käyttöönotettu sovelluksesi — hallintapaneelit, kehittäjätyökalut, valvontapalvelut — jakaa yhden todennuskerroksen paljastamatta näitä palveluita julkisesti. OAuth-integraatio Googlen, GitHubin ja minkä tahansa OIDC-palveluntarjoajan kanssa antaa tiimin jäsenten kirjautua sisään olemassa olevilla tunnuksilla, ja sisäänrakennettu TOTP-tuki lisää kaksivaiheisen todennuksen ilman lisäpalvelua.