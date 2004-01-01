Asenna Cockpit CMS yhden napsautuksen asennuksena.
Kevyt API-first headless CMS kehittäjille, jotka tarvitsevat joustavaa sisällön mallinnusta ilman monoliittisen CMS:n yleiskustannuksia.
Cockpit CMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cockpit CMS – mitä sillä voi rakentaa?
Cockpit on moderni headless-sisällönhallintajärjestelmä, joka on rakennettu kehittäjien työnkulkuja varten. Se tarjoaa selkeän, intuitiivisen käyttöliittymän sisältötyyppien, kokoelmien ja singletonien määrittelyyn, ja luo sitten automaattisesti RESTful- ja GraphQL-rajapinnat jokaiselle sisältömallille – ilman mukautettua API-koodia. Sen kevyt jalanjälki tarkoittaa nopeampia käyttöönottoja ja pienempää resurssienkulutusta verrattuna perinteisiin CMS-alustoihin.
Cockpitin itseisännöinti VPS:lläsi pitää toimituksellisen sisällön, käyttäjätiedot ja API-tunnukset omassa infrastruktuurissasi. Säilytät täyden hallinnan API-rajojen, todennuksen ja tallennustilan suhteen toimittaessasi sisältöä mihin tahansa käyttöliittymäkehykseen – Reactiin, Vueen, Angulariin, mobiilisovelluksiin tai staattisten sivustojen generaattoreihin, kuten Next.js ja Gatsby.
Cockpit CMS – tärkeimmät ominaisuudet
API-first sisällön toimitus
Jokainen sisältökokoelma saa automaattisesti REST- ja GraphQL-rajapinnat, valmiina palvelemaan mitä tahansa käyttöliittymää tai mobiilisovellusta.
Joustava sisällön mallinnus
Määrittele mukautettuja kenttätyyppejä, sisäkkäisiä rakenteita ja sisältösuhteita kirjoittamatta skeemamigraatioita.
Monikielinen tuki
Hallitse lokalisoitua sisältöä natiivisti kansainvälisille sivustoille ilman lisäosia tai ulkoisia käännöspalveluita.
Roolipohjaiset käyttöoikeudet
Määritä yksityiskohtaiset käyttöoikeustasot muokkaajille, sisällöntuottajille ja API-asiakkaille, jotta jokainen rooli käsittelee vain sitä, mitä sen kuuluu.
Webhook-integraatio
Käynnistä automatisoidut työnkulut ja välimuistin mitätöinnit sisällön muutosten yhteydessä konfiguroitavilla webhook-päätepisteillä.
Cockpit CMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.