Cockpit on moderni headless-sisällönhallintajärjestelmä, joka on rakennettu kehittäjien työnkulkuja varten. Se tarjoaa selkeän, intuitiivisen käyttöliittymän sisältötyyppien, kokoelmien ja singletonien määrittelyyn, ja luo sitten automaattisesti RESTful- ja GraphQL-rajapinnat jokaiselle sisältömallille – ilman mukautettua API-koodia. Sen kevyt jalanjälki tarkoittaa nopeampia käyttöönottoja ja pienempää resurssienkulutusta verrattuna perinteisiin CMS-alustoihin.

Cockpitin itseisännöinti VPS:lläsi pitää toimituksellisen sisällön, käyttäjätiedot ja API-tunnukset omassa infrastruktuurissasi. Säilytät täyden hallinnan API-rajojen, todennuksen ja tallennustilan suhteen toimittaessasi sisältöä mihin tahansa käyttöliittymäkehykseen – Reactiin, Vueen, Angulariin, mobiilisovelluksiin tai staattisten sivustojen generaattoreihin, kuten Next.js ja Gatsby.