Asenna Leantime yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta, joka on suunniteltu ei-projektipäälliköille ja yhdistää strategian, suunnittelun ja toteutuksen työkalut.
Leantime – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Leantime – mitä sillä voi rakentaa?
Leantime on avoimen lähdekoodin projektinhallintajärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti tiimeille, jotka tarvitsevat tehokasta koordinointia ilman monimutkaisia projektinhallintamenetelmiä. Se yhdistää Kanban-taulut, Gantt-kaaviot, tuntilomakkeet, wikit ja ainutlaatuiset strategiset työkalut, kuten Lean Canvasin ja SWOT-analyysin, yhdeksi yhtenäiseksi alustaksi – saatavilla yli 20 kielellä LDAP- ja OIDC-tuella yritysympäristöihin.
Leantimen itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa rajattomasti käyttäjiä, rajattomasti projekteja ja ei paikkakohtaisia lisenssikustannuksia. Projektitietosi, strategiset suunnitelmasi ja tiimihistoriasi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa, MariaDB:n tukemana luotettavaa pysyvyyttä varten.
Leantime – tärkeimmät ominaisuudet
Useita tehtävänäkymiä
Vaihda Kanban-taulujen, Gantt-kaavioiden, kalenterin, luettelon ja taulukkonäkymien välillä vastaamaan sitä, miten tiimisi mieluiten työskentelee.
Strategisen suunnittelun työkalut
Rakenna Lean Canvas, Business Model Canvas ja SWOT-analyysi suoraan alustalla, jotta päivittäiset tehtävät vastaavat liiketoiminnan tavoitteita.
Sisäänrakennettu ajanseuranta
Kirjaa tunnit tehtäviin ja projekteihin tarkan laskutuksen, palkanlaskennan ja projektikustannusanalyysin vuoksi ilman erillistä työkalua.
Rajaton käyttäjämäärä
Lisää niin monta tiimin jäsentä kuin tarvitaan roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla projektikohtaisesti ja ilman käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja.
Yritystason todennus
Yhdistä LDAP- tai OIDC-palveluntarjoajiin ja ota käyttöön kaksivaiheinen todennus organisaationlaajuisten turvallisuusstandardien varmistamiseksi.
Leantime – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.