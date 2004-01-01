Leantime on avoimen lähdekoodin projektinhallintajärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti tiimeille, jotka tarvitsevat tehokasta koordinointia ilman monimutkaisia projektinhallintamenetelmiä. Se yhdistää Kanban-taulut, Gantt-kaaviot, tuntilomakkeet, wikit ja ainutlaatuiset strategiset työkalut, kuten Lean Canvasin ja SWOT-analyysin, yhdeksi yhtenäiseksi alustaksi – saatavilla yli 20 kielellä LDAP- ja OIDC-tuella yritysympäristöihin.

Leantimen itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa rajattomasti käyttäjiä, rajattomasti projekteja ja ei paikkakohtaisia lisenssikustannuksia. Projektitietosi, strategiset suunnitelmasi ja tiimihistoriasi pysyvät hallitsemassasi infrastruktuurissa, MariaDB:n tukemana luotettavaa pysyvyyttä varten.