Ota CKAN käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin dataportaalialusta tutkimus- ja hallinnon aineistojen julkaisemiseen, jakamiseen ja löytämiseen.
CKAN – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CKAN – mitä sillä voi rakentaa?
CKAN on johtava avoimen lähdekoodin tiedonhallintajärjestelmä, jota käyttävät kansalliset, alueelliset ja kaupunkien hallitukset sekä tutkimuslaitokset julkisten dataportaalien käyttöön. Se yhdistää jäsennellyn aineistoluettelon, monipuoliset metatietokaaviot, kokotekstihaku-taustaohjelman ja taulukkomuotoisen DataStoren, joka paljastaa ladatut CSV- ja Excel-tiedostot kyselykelpoisen REST-rajapinnan kautta.
CKANin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen aineiston, organisaatiorakenteen ja API-tunnuksen hallinnassasi, ilman aineistokohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietoihisi. Alusta on erittäin laajennettavissa satojen yhteisön lisäosien kautta, jotka kattavat keräämisen, paikkatietoaineiston, DCAT-vaihdon, kertakirjautumisen ja mukautetut skeemat.
CKAN – tärkeimmät ominaisuudet
Monipuolinen tietoaineistoluettelo
Järjestä aineistot ryhmiin ja organisaatioihin mukautetuilla metatietokaavioilla, tunnisteilla, lisensseillä ja täydellä resurssikohtaisella versiohistorialla.
Kyselykelpoinen tietovarasto-API
Ladatut CSV- ja Excel-tiedostot siirretään PostgreSQL-pohjaiseen DataStoreen, joka tarjoaa suodatuksen, lajittelun ja SQL-kyselyt REST-rajapinnan kautta.
Solr-haku
Erillinen Solr-indeksi tarjoaa nopean tarkennetun haun otsikoista, kuvauksista, tunnisteista ja mukautetuista kentistä, jopa miljoonia tietueita sisältävissä portaaleissa.
Kerääjät ja DCAT
Hae metatietoja muista CKAN-, CSW- ja DCAT-päätepisteistä yhdistääksesi aineistoja eri instituutioiden välillä ilman manuaalista uudelleensyöttöä.
Hienojakoiset käyttöoikeudet
Organisaatiopohjaiset roolit antavat sinun hallita, kuka voi luoda, muokata ja julkaista aineistoja, resurssikohtaisilla julkisilla, yksityisillä ja luonnos-näkyvyystiloilla.
CKAN – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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