CKAN on johtava avoimen lähdekoodin tiedonhallintajärjestelmä, jota käyttävät kansalliset, alueelliset ja kaupunkien hallitukset sekä tutkimuslaitokset julkisten dataportaalien käyttöön. Se yhdistää jäsennellyn aineistoluettelon, monipuoliset metatietokaaviot, kokotekstihaku-taustaohjelman ja taulukkomuotoisen DataStoren, joka paljastaa ladatut CSV- ja Excel-tiedostot kyselykelpoisen REST-rajapinnan kautta.

CKANin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen aineiston, organisaatiorakenteen ja API-tunnuksen hallinnassasi, ilman aineistokohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietoihisi. Alusta on erittäin laajennettavissa satojen yhteisön lisäosien kautta, jotka kattavat keräämisen, paikkatietoaineiston, DCAT-vaihdon, kertakirjautumisen ja mukautetut skeemat.