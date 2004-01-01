PicoClaw on Sipeedin aloittama itsenäinen avoimen lähdekoodin tekoälyavustaja, joka on kirjoitettu kokonaan Go-kielellä alusta alkaen. Projekti rakennettiin uudelleen itseohjautuvan käynnistysprosessin kautta – tekoälyagentti itse ohjasi arkkitehtuurin siirtoa ja koodin optimointia – tuottaen yhden staattisen binääritiedoston, joka käynnistyy alle sekunnissa ja toimii yhdellä suoritinytimellä.

PicoClaw on suunniteltu pieneksi, nopeaksi ja kaikkialle käyttöönotettavaksi, ja se suorittaa samat työkuormat kuin paljon raskaammat agenttikehykset kuluttaen samalla noin 10 Mt RAM-muistia. Kun isännöit käynnistysohjelmaa itse VPS:llä, saat käyttöösi selainpohjaisen konsolin, pysyvän kokoonpanon ja pitkäkestoisen yhdyskäytävän, joka yhdistää valitsemasi LLM:n Telegramiin, Discordiin, Matrixiin, WeChatiin ja mihin tahansa MCP-palvelimeen, johon sen osoitat.