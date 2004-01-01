Asenna PicoClaw yhdellä napsautuksella.
Erittäin kevyt tekoälyavustaja, joka on kirjoitettu Go-kielellä ja jossa on natiivi MCP-tuki sekä yli 30 LLM-palveluntarjoajan integraatiota.
PicoClaw – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PicoClaw – mitä sillä voi rakentaa?
PicoClaw on Sipeedin aloittama itsenäinen avoimen lähdekoodin tekoälyavustaja, joka on kirjoitettu kokonaan Go-kielellä alusta alkaen. Projekti rakennettiin uudelleen itseohjautuvan käynnistysprosessin kautta – tekoälyagentti itse ohjasi arkkitehtuurin siirtoa ja koodin optimointia – tuottaen yhden staattisen binääritiedoston, joka käynnistyy alle sekunnissa ja toimii yhdellä suoritinytimellä.
PicoClaw on suunniteltu pieneksi, nopeaksi ja kaikkialle käyttöönotettavaksi, ja se suorittaa samat työkuormat kuin paljon raskaammat agenttikehykset kuluttaen samalla noin 10 Mt RAM-muistia. Kun isännöit käynnistysohjelmaa itse VPS:llä, saat käyttöösi selainpohjaisen konsolin, pysyvän kokoonpanon ja pitkäkestoisen yhdyskäytävän, joka yhdistää valitsemasi LLM:n Telegramiin, Discordiin, Matrixiin, WeChatiin ja mihin tahansa MCP-palvelimeen, johon sen osoitat.
PicoClaw – tärkeimmät ominaisuudet
Erittäin pieni jalanjälki
Ydinmuistin käyttö alle 10 Mt ja alle sekunnin käynnistysajat tarkoittavat, että yksi VPS voi isännöidä PicoClawia muun pinosi rinnalla ilman mitattavaa lisäkuormitusta.
Verkkokonsolin käynnistin
Portissa 18800 toimiva selainpohjainen käynnistysohjelma opastaa sinut palveluntarjoajan, kanavan ja yhdyskäytävän asetusten määrityksessä ilman, että sinun tarvitsee muokata JSON-tiedostoja käsin.
Natiivi MCP-tuki
Ensiluokkainen Model Context Protocol -integraatio antaa sinun yhdistää minkä tahansa MCP-palvelimen laajentaaksesi agentin ominaisuuksia kirjoittamatta mukautettuja laajennuksia.
30+ LLM-palveluntarjoajaa
Käytä OpenAI:ta, Anthropicia, Geminiä, OpenRouteria, AWS Bedrockia, Azurea, Kimia, Minimaxia ja muita yhdellä model_list-määrityksellä.
Monikanavainen yhdyskäytävä
Pitkäkestoinen yhdyskäytävä tuo agenttisi saataville Telegramin, Discordiin, Matrixin, IRC:n, WeChatin ja WeComin kautta yhdestä käyttöönotosta.
Älykäs mallireititys
Sääntöpohjainen reititys lähettää yksinkertaiset kyselyt kevyisiin malleihin ja monimutkaiset lippulaivamalleihin, leikaten API-kustannuksia laadusta tinkimättä.
PicoClaw – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.