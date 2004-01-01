Ota MySQL käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Maailman suosituin avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta, joka pyörittää verkkosovelluksia ja -alustoja kaikkialla.
MySQL – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MySQL – mitä sillä voi rakentaa?
MySQL on maailman laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta, johon luotetaan lukemattomien verkkosivustojen, SaaS-tuotteiden ja yrityssovellusten tietokerroksena. Se yhdistää täyden ACID-yhteensopivuuden InnoDB-tallennusmoottorin kautta todistettuun replikointiin, kypsään SQL-murteeseen ja laajaan ajuritukeen kaikilla tärkeimmillä ohjelmointikielillä, joten jo käyttämäsi sovellukset ja kehitysympäristöt yhdistyvät siihen ilman muutoksia.
MySQL:n käyttäminen omalla VPS:llä antaa sinulle dedikoidun suorittimen, muistin ja levytilan kyselyillesi, täyden hallinnan konfiguraatiosta ja virityksestä sekä yhden jaetun tietokantapalvelimen kaikille sovelluksillesi – ilman hallittujen tietokantapalveluiden toistuvia maksuja ja resurssirajoituksia.
MySQL – tärkeimmät ominaisuudet
ACID-transaktiot
InnoDB-moottori tarjoaa täysin atomiset, johdonmukaiset, eristetyt ja kestävät transaktiot, pitäen tietosi oikeina samanaikaisten kirjoitusten ja kaatumisten yhteydessä.
Laaja ekosysteemi
PHP:n, Pythonin, Javan, Node.js:n, Go:n ja muiden natiiviajureiden ansiosta lähes kaikki kehitysympäristöt ja työkalut yhdistyvät MySQL:ään suoraan.
Replikointi ja skaalaus
Sisäänrakennettu lähde-replika- ja ryhmäreplikointi mahdollistavat lukujen skaalaamisen ja korkean käytettävyyden topologioiden rakentamisen työkuormasi kasvaessa.
JSON-dokumenttituki
Alkuperäinen JSON-tietotyyppi indeksoinnilla antaa sinun tallentaa joustavaa dokumenttidataa relaatiotaulukoiden rinnalle yhteen tietokantaan.
Kypsä SQL-moottori
Ikkunafunktiot, CTE:t ja kustannuspohjainen optimoija tarjoavat nopean, ilmeikkään kyselyn kaikkeen yksinkertaisista hauista monimutkaiseen analytiikkaan.
MySQL – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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