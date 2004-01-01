MySQL on maailman laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta, johon luotetaan lukemattomien verkkosivustojen, SaaS-tuotteiden ja yrityssovellusten tietokerroksena. Se yhdistää täyden ACID-yhteensopivuuden InnoDB-tallennusmoottorin kautta todistettuun replikointiin, kypsään SQL-murteeseen ja laajaan ajuritukeen kaikilla tärkeimmillä ohjelmointikielillä, joten jo käyttämäsi sovellukset ja kehitysympäristöt yhdistyvät siihen ilman muutoksia.

MySQL:n käyttäminen omalla VPS:llä antaa sinulle dedikoidun suorittimen, muistin ja levytilan kyselyillesi, täyden hallinnan konfiguraatiosta ja virityksestä sekä yhden jaetun tietokantapalvelimen kaikille sovelluksillesi – ilman hallittujen tietokantapalveluiden toistuvia maksuja ja resurssirajoituksia.