FalkorDB on avoimen lähdekoodin graafitietokantamoottori, joka on rakennettu Redisin päälle ja suunniteltu korkean suorituskyvyn graafikyselyihin OpenCypher-kyselykielen avulla. Se tallentaa graafidatan natiivisti muistiin, mahdollistaen alle millisekunnin läpikulkuaikoja monimutkaisten entiteettisuhteiden yli – tehden siitä vahvan vaihtoehdon GraphRAG-putkille, suositusjärjestelmille, petosten havaitsemiseen, identiteettigraafeille ja verkon topologian analysointiin.

FalkorDB sisältää sisäänrakennetun selainpohjaisen käyttöliittymän portissa 3000, jonka avulla voit tutkia graafeja, suorittaa Cypher-kyselyitä ja visualisoida solmu- ja reunasuhteita ilman lisätyökaluja. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää graafidatasi täysin hallinnassasi ilman kyselyrajoituksia, solmukohtaisia hintoja ja suoran pääsyn suorituskykyasetusten hienosäätöön.