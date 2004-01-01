Asenna FalkorDB yhden napsautuksen asennuksena.
Tehokas graafitietokanta, joka on suunniteltu GraphRAG:ia, tietograafeja ja reaaliaikaisia Cypher-kyselyitä varten laajamittaisesti.
FalkorDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FalkorDB – mitä sillä voi rakentaa?
FalkorDB on avoimen lähdekoodin graafitietokantamoottori, joka on rakennettu Redisin päälle ja suunniteltu korkean suorituskyvyn graafikyselyihin OpenCypher-kyselykielen avulla. Se tallentaa graafidatan natiivisti muistiin, mahdollistaen alle millisekunnin läpikulkuaikoja monimutkaisten entiteettisuhteiden yli – tehden siitä vahvan vaihtoehdon GraphRAG-putkille, suositusjärjestelmille, petosten havaitsemiseen, identiteettigraafeille ja verkon topologian analysointiin.
FalkorDB sisältää sisäänrakennetun selainpohjaisen käyttöliittymän portissa 3000, jonka avulla voit tutkia graafeja, suorittaa Cypher-kyselyitä ja visualisoida solmu- ja reunasuhteita ilman lisätyökaluja. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää graafidatasi täysin hallinnassasi ilman kyselyrajoituksia, solmukohtaisia hintoja ja suoran pääsyn suorituskykyasetusten hienosäätöön.
FalkorDB – tärkeimmät ominaisuudet
OpenCypher-kyselykieli
Kirjoita ilmeikkäitä graafikyselyitä OpenCypherilla, alan standardin mukaisella deklaratiivisella kielellä solmujen, reunojen ja kuvioiden läpikäyntiin.
Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä
Tutki kaavioita, suorita Cypher-kyselyitä ja visualisoi suhteita suoraan selaimessa asentamatta mitään ylimääräisiä asiakastyökaluja.
Muistisuorituskyky
Graafidata tallennetaan natiivisti muistiin, mahdollistaen alle millisekunnin läpikulkuaikoja jopa syvästi yhdistettyjen, moniportaisten suhteiden yli.
GraphRAG Valmis
Optimoitu hakuun tehostettuja generointiputkia varten, jotka vaativat tarkkaa, pieniviiveistä tietoverkkojen läpikäyntiä päätelmävaiheessa.
Redis Protocol -yhteensopiva
Tukee Redis-protokollaa, joten mikä tahansa Redis-asiakaskirjasto voi muodostaa yhteyden FalkorDB:hen ilman lisäajureita tai mukautettuja SDK:ita.
Salasanatodennus
Varmista pääsy Redis-tason salasanatodennuksella, pitäen kaaviotietosi suojattuna luvattomilta yhteyksiltä.
FalkorDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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