Asenna ArangoDB yhden napsautuksen asennuksella.
Natiivi monimallinen tietokanta, joka tukee graafeja, dokumentteja ja avain-arvo-tietoja yhden yhtenäisen kyselykielen kautta.
ArangoDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ArangoDB – mitä sillä voi rakentaa?
ArangoDB on avoimen lähdekoodin natiivi monimallitietokanta, joka käsittelee graafeja, dokumentteja ja avain-arvo-tietoja yhdessä moottorissa. Toisin kuin erikoistuneet tietokannat, jotka sitovat sinut yhteen tietomalliin, ArangoDB antaa sinun yhdistellä malleja yhdessä kyselyssä käyttäen AQL:ää (ArangoDB Query Language), mikä eliminoi erillisten järjestelmien ylläpidon eri tietotyypeille.
ArangoDB:n itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan tietoihisi, skeemaasi ja suorituskyvyn viritykseen ilman lisenssimaksuja tai käyttörajoituksia. Sen sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä tarjoaa visuaalisen graafien tutkimisen, kyselyjen suorittamisen, kokoelmien hallinnan ja palvelimen valvonnan ilman lisätyökaluja.
ArangoDB – tärkeimmät ominaisuudet
Monimallikyselyt
Kysy kaavioita, dokumentteja ja avain-arvo-tietoja yhdessä yhdellä AQL-lausekkeella ilman liitoksia erillisten tietokantojen välillä.
Graafin läpikäynti
Kulje suhteiden läpi miljoonien yhdistettyjen solmujen välillä natiiveilla graafialgoritmeilla, mukaan lukien lyhin polku, k-lyhimmät polut ja kuvioiden täsmäytys.
Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä
Hallitse kokoelmia, suorita kyselyitä, visualisoi kaavioita ja valvo palvelimen suorituskykyä selaimella käytettävästä hallintapaneelista portissa 8529.
Joustava skeema
Tallenna skeemattomia JSON-dokumentteja tai pakota kokoelmakohtainen rakenne, mukautuen kehittyviin datavaatimuksiin ilman migraatioita.
AQL Teho
ArangoDB-kyselykieli yhdistää graafien läpikäynnit, dokumenttien suodatukset ja aggregaatiot ilmaisuvoimaisessa, luettavassa syntaksissa, joka on lähellä SQL:ää.
ArangoDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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