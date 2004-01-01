ArangoDB on avoimen lähdekoodin natiivi monimallitietokanta, joka käsittelee graafeja, dokumentteja ja avain-arvo-tietoja yhdessä moottorissa. Toisin kuin erikoistuneet tietokannat, jotka sitovat sinut yhteen tietomalliin, ArangoDB antaa sinun yhdistellä malleja yhdessä kyselyssä käyttäen AQL:ää (ArangoDB Query Language), mikä eliminoi erillisten järjestelmien ylläpidon eri tietotyypeille.

ArangoDB:n itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan tietoihisi, skeemaasi ja suorituskyvyn viritykseen ilman lisenssimaksuja tai käyttörajoituksia. Sen sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä tarjoaa visuaalisen graafien tutkimisen, kyselyjen suorittamisen, kokoelmien hallinnan ja palvelimen valvonnan ilman lisätyökaluja.