Asenna Docspell yhdellä napsautuksella.
Itse ylläpidettävä asiakirjojen järjestelijä, joka automaattisesti luokittelee skannaukset, sähköpostit ja PDF-tiedostot ja tekee niistä kokotekstihaettavia.
Docspell – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Docspell – mitä sillä voi rakentaa?
Docspell on avoimen lähdekoodin itsepalveluna ylläpidettävä dokumenttienhallintapalvelin, joka on suunniteltu skannatuille, ladatuille tai sähköpostitse saaduille paperipinoille. Se suorittaa OCR-tunnistuksen saapuville tiedostoille, poimii päivämäärät, kirjeenvaihtajat ja summat NLP:n avulla ja tallentaa jäsennellyn metadatan alkuperäisen dokumentin rinnalle, jotta koko arkisto on täysin tekstihaettavissa. Tunnisteet, mukautetut kentät, kansiot ja tallennetut haut tekevät siitä käytännöllisen kotitalouden paperitöiden, freelancer-laskujen tai pienyritysten asiakirjojen hallintaan vuosien ajan.
Docspellin itsepalveluna ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää arkaluonteisimmat asiakirjat – verotiedot, lääkärilaskut, lakiasiakirjat, valtion lomakkeet – hallitsemassasi infrastruktuurissa SaaS-dokumenttipalvelun sijaan. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n tallennusta varten, Solrin täystekstihaun varten sekä Docspell rest -palvelimen ja joex-työntekijän OCR:ää ja muuntamista varten, ja ensimmäisellä käynnillä rekisteröityminen luo tilin, joka omistaa dokumenttiarkiston.
Docspell – tärkeimmät ominaisuudet
OCR + NLP-poiminta
Suorittaa OCR:n jokaiselle skannaukselle, sitten poimii päivämäärät, kirjeenvaihtajat, summat ja yhteystiedot, jotta jokainen asiakirja saapuu postilaatikkoon jo esiluokiteltuna.
Koko tekstin haku
Solr-pohjainen kokotekstihaku kaikista asiakirjoista — laskuista, sopimuksista, kuiteista, sähköpostiliitteistä — tunnisteen, kansion ja kentän mukaan suodatettuna.
Sähköpostin ja kansioiden sisäänluku
Hae postilaatikon liitteet IMAPin kautta, vastaanota HTTP-latauksia skannereilta ja tarkkaile hakemistoa SCP:n tai rsyncin kautta pudotettujen tiedostojen varalta.
Tunnisteet ja mukautetut kentät
Merkitse asiakirjoja tunnisteilla, organisaatiotunnisteilla, mukautetuilla kentillä (summat, sopimuspäivämäärät, vanhenemispäivämäärät) ja tallennetuilla hauilla, jotka päivittyvät automaattisesti.
Monikäyttäjä- ja monivuokralainen
Jokainen "kollektiivi" on eristetty työtila omine käyttäjineen, dokumentteineen ja metatietoineen, jotta perheet tai pienet tiimit jakavat yhden instanssin ilman tietojen ristiinkäyttöä.
Asiakirjan muunnos
Muuntaa saapuvat HTML-, Office-, kuva- ja sähköpostitiedostot hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi WeasyPrintin, Unoconvin ja Tesseractin avulla yhtenäistä arkistoa varten.
Docspell – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.