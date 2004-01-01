Jopa 69 % alennus Docspell tuotteelle

Asenna Docspell yhdellä napsautuksella.

Itse ylläpidettävä asiakirjojen järjestelijä, joka automaattisesti luokittelee skannaukset, sähköpostit ja PDF-tiedostot ja tekee niistä kokotekstihaettavia.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,79/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Docspell yhdellä napsautuksella.

Docspell – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Docspell – mitä sillä voi rakentaa?

Docspell on avoimen lähdekoodin itsepalveluna ylläpidettävä dokumenttienhallintapalvelin, joka on suunniteltu skannatuille, ladatuille tai sähköpostitse saaduille paperipinoille. Se suorittaa OCR-tunnistuksen saapuville tiedostoille, poimii päivämäärät, kirjeenvaihtajat ja summat NLP:n avulla ja tallentaa jäsennellyn metadatan alkuperäisen dokumentin rinnalle, jotta koko arkisto on täysin tekstihaettavissa. Tunnisteet, mukautetut kentät, kansiot ja tallennetut haut tekevät siitä käytännöllisen kotitalouden paperitöiden, freelancer-laskujen tai pienyritysten asiakirjojen hallintaan vuosien ajan.

Docspellin itsepalveluna ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää arkaluonteisimmat asiakirjat – verotiedot, lääkärilaskut, lakiasiakirjat, valtion lomakkeet – hallitsemassasi infrastruktuurissa SaaS-dokumenttipalvelun sijaan. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n tallennusta varten, Solrin täystekstihaun varten sekä Docspell rest -palvelimen ja joex-työntekijän OCR:ää ja muuntamista varten, ja ensimmäisellä käynnillä rekisteröityminen luo tilin, joka omistaa dokumenttiarkiston.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Docspell – tärkeimmät ominaisuudet

OCR + NLP-poiminta

Suorittaa OCR:n jokaiselle skannaukselle, sitten poimii päivämäärät, kirjeenvaihtajat, summat ja yhteystiedot, jotta jokainen asiakirja saapuu postilaatikkoon jo esiluokiteltuna.

Koko tekstin haku

Solr-pohjainen kokotekstihaku kaikista asiakirjoista — laskuista, sopimuksista, kuiteista, sähköpostiliitteistä — tunnisteen, kansion ja kentän mukaan suodatettuna.

Sähköpostin ja kansioiden sisäänluku

Hae postilaatikon liitteet IMAPin kautta, vastaanota HTTP-latauksia skannereilta ja tarkkaile hakemistoa SCP:n tai rsyncin kautta pudotettujen tiedostojen varalta.

Tunnisteet ja mukautetut kentät

Merkitse asiakirjoja tunnisteilla, organisaatiotunnisteilla, mukautetuilla kentillä (summat, sopimuspäivämäärät, vanhenemispäivämäärät) ja tallennetuilla hauilla, jotka päivittyvät automaattisesti.

Monikäyttäjä- ja monivuokralainen

Jokainen "kollektiivi" on eristetty työtila omine käyttäjineen, dokumentteineen ja metatietoineen, jotta perheet tai pienet tiimit jakavat yhden instanssin ilman tietojen ristiinkäyttöä.

Asiakirjan muunnos

Muuntaa saapuvat HTML-, Office-, kuva- ja sähköpostitiedostot hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi WeasyPrintin, Unoconvin ja Tesseractin avulla yhtenäistä arkistoa varten.

Docspell – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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