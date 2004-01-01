Docspell on avoimen lähdekoodin itsepalveluna ylläpidettävä dokumenttienhallintapalvelin, joka on suunniteltu skannatuille, ladatuille tai sähköpostitse saaduille paperipinoille. Se suorittaa OCR-tunnistuksen saapuville tiedostoille, poimii päivämäärät, kirjeenvaihtajat ja summat NLP:n avulla ja tallentaa jäsennellyn metadatan alkuperäisen dokumentin rinnalle, jotta koko arkisto on täysin tekstihaettavissa. Tunnisteet, mukautetut kentät, kansiot ja tallennetut haut tekevät siitä käytännöllisen kotitalouden paperitöiden, freelancer-laskujen tai pienyritysten asiakirjojen hallintaan vuosien ajan.

Docspellin itsepalveluna ylläpitäminen omalla VPS:llä pitää arkaluonteisimmat asiakirjat – verotiedot, lääkärilaskut, lakiasiakirjat, valtion lomakkeet – hallitsemassasi infrastruktuurissa SaaS-dokumenttipalvelun sijaan. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n tallennusta varten, Solrin täystekstihaun varten sekä Docspell rest -palvelimen ja joex-työntekijän OCR:ää ja muuntamista varten, ja ensimmäisellä käynnillä rekisteröityminen luo tilin, joka omistaa dokumenttiarkiston.