Domoticz on kevyt kodin automaatiopalvelin, jonka avulla voit valvoa ja ohjata laajaa valikoimaa älykkäitä kodin laitteita — kytkimiä, antureita, termostaatteja, energiamittareita, sääasemia ja paljon muuta — kaikki yhdestä verkkokäyttöliittymästä. Se tukee satoja laitteistoprotokollia ja integraatioita, kuten Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-mittarit ja MQTT, mikä tekee siitä yhteensopivan useimpien suosittujen älykotijärjestelmien kanssa.

Domoticzin käyttäminen omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan automaatiosäännöistäsi, historiallisista anturitiedoistasi ja laitteiden käytöstä — ilman pilviriippuvuutta, tilausmaksuja ja kolmansien osapuolten palveluista aiheutuvia yksityisyysriskejä. Sen alhainen resurssienkulutus tekee siitä erinomaisen valinnan jatkuvaan käyttöön vaatimattomalla VPS:llä.