Ota Domoticz käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt avoimen lähdekoodin kodin automaatiojärjestelmä älykkäiden kodin laitteiden valvontaan ja ohjaukseen.
Domoticz – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Domoticz – mitä sillä voi rakentaa?
Domoticz on kevyt kodin automaatiopalvelin, jonka avulla voit valvoa ja ohjata laajaa valikoimaa älykkäitä kodin laitteita — kytkimiä, antureita, termostaatteja, energiamittareita, sääasemia ja paljon muuta — kaikki yhdestä verkkokäyttöliittymästä. Se tukee satoja laitteistoprotokollia ja integraatioita, kuten Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-mittarit ja MQTT, mikä tekee siitä yhteensopivan useimpien suosittujen älykotijärjestelmien kanssa.
Domoticzin käyttäminen omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan automaatiosäännöistäsi, historiallisista anturitiedoistasi ja laitteiden käytöstä — ilman pilviriippuvuutta, tilausmaksuja ja kolmansien osapuolten palveluista aiheutuvia yksityisyysriskejä. Sen alhainen resurssienkulutus tekee siitä erinomaisen valinnan jatkuvaan käyttöön vaatimattomalla VPS:llä.
Domoticz – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokollalaitetuki
Yhdistä Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT ja sadat muut laitteistoprotokollat yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Automaatiosääntömoottori
Luo aikaan perustuvia, tapahtumapohjaisia ja anturiohjattuja automaatiosääntöjä ilman koodin kirjoittamista, pitäen kotisi toiminnassa aikataulusi mukaisesti.
Energianvalvonta
Seuraa sähkön, kaasun ja veden kulutusta reaaliaikaisesti sisäänrakennetun graafisen esityksen ja historiallisen tiedon tallennuksen avulla, jotka hyödyntävät SQLite-tietokantaa.
Sää- ja anturikojelaudat
Visualisoi lämpötila-, kosteus-, tuuli-, sade- ja ilmanlaatutiedot paikallisista antureista tai online-sääpalveluista mukautettavissa hallintapaneeleissa.
Mobiiliystävällinen käyttöliittymä
Käytä ja hallitse kaikkia laitteita mistä tahansa selaimesta tai mobiililaitteesta, valinnaisilla push-ilmoituksilla kolmannen osapuolen palveluiden kautta.
Liitännäis- ja skriptaustuki
Laajenna toiminnallisuutta Python-laajennuksilla ja Lua-skriptauksella integroidaksesi mukautettuja laitteistoja, rajapintoja tai monimutkaista automaatiologiikkaa.
Domoticz – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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