TimeTagger on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen ajanseuraaja, joka on rakennettu interaktiivisen aikajanan ja tunnisteisiin perustuvan työnkulun ympärille jäykkien projektihierarkioiden sijaan. Suunniteltu freelancereille, konsulteille ja henkilöille, jotka laskuttavat tunneittain, se korvaa kömpelöt tuntikirjausohjelmistot nopealla, näppäimistöystävällisellä käyttöliittymällä, joka toimii missä tahansa modernissa selaimessa ja synkronoituu laitteiden välillä.

TimeTaggerin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen tallennetun minuutin, asiakastunnisteen ja laskun viennin hallinnassasi — ei kolmannen osapuolen SaaS-palvelua pitämässä laskutushistoriaasi panttivankina, ei käyttäjäkohtaisia maksuja, eikä riskiä tilin sulkemisesta kiireisen viikon aikana.