Asenna TimeTagger yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuoja edellä toimiva henkilökohtainen ajanseuranta interaktiivisella aikajanalla, tunnisteilla, raporteilla ja sisäänrakennetulla Pomodoro-työnkululla.
TimeTagger – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
TimeTagger – mitä sillä voi rakentaa?
TimeTagger on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen ajanseuraaja, joka on rakennettu interaktiivisen aikajanan ja tunnisteisiin perustuvan työnkulun ympärille jäykkien projektihierarkioiden sijaan. Suunniteltu freelancereille, konsulteille ja henkilöille, jotka laskuttavat tunneittain, se korvaa kömpelöt tuntikirjausohjelmistot nopealla, näppäimistöystävällisellä käyttöliittymällä, joka toimii missä tahansa modernissa selaimessa ja synkronoituu laitteiden välillä.
TimeTaggerin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen tallennetun minuutin, asiakastunnisteen ja laskun viennin hallinnassasi — ei kolmannen osapuolen SaaS-palvelua pitämässä laskutushistoriaasi panttivankina, ei käyttäjäkohtaisia maksuja, eikä riskiä tilin sulkemisesta kiireisen viikon aikana.
TimeTagger – tärkeimmät ominaisuudet
Interaktiivinen aikajana
Visualisoi päiväsi zoomattavalla aikajanalla, jossa voit vetää, muuttaa kokoa ja jakaa merkintöjä vastaamaan täsmälleen sitä, miten työ tapahtui.
Tunnistepohjainen seuranta
Ohita jäykät projektipuut ja merkitse työ vapaamuotoisilla tunnisteilla, jotta sama tietue voi kuulua samanaikaisesti asiakkaalle, tehtävälle ja laskutuskoodille.
PDF- ja CSV-raportit
Luo suodatettuja raportteja tunnisteen, ajanjakson tai kohteen mukaan ja vie ne PDF- tai CSV-muodossa laskutusta, kirjanpitoa ja tiimin päivityksiä varten.
Tavoitteet ja Pomodoro
Aseta päivittäiset, viikoittaiset tai kuukausittaiset tuntitavoitteet ja suorita keskittyneitä Pomodoro-istuntoja suoraan seurantalaitteen sisällä — lisäsovelluksia ei tarvita.
Laitteiden välinen synkronointi
Seuraa työpöydältä, tabletilta tai puhelimella responsiivisen verkkokäyttöliittymän avulla, ja kaikki muutokset synkronoituvat automaattisesti takaisin itse isännöimällesi palvelimelle.
Yksityisyys sisäänrakennettuna
Kaikki tiedot sijaitsevat paikallisessa SQLite-tietokannassa VPS-palvelimellasi, joten asiakkaiden nimet, tunnit ja laskutustiedot eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen pilveen.
TimeTagger – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
30 päivän tyytyväisyystakuu
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