Asenna Unmanic yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity mediakirjaston optimoija, joka automaattisesti transkoodaa ja muuntaa tiedostoja haluamiisi muotoihin.
Unmanic – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Unmanic – mitä sillä voi rakentaa?
Unmanic on itse isännöity mediakirjaston optimointityökalu, joka skannaa tiedostosi automaattisesti ja transkoodaa ne yhtenäisiin formaatteihin FFmpegillä. Sen sijaan, että muuntaisit tiedostoja manuaalisesti tai kirjoittaisit skriptejä, Unmanic valvoo jatkuvasti kirjastohakemistoa, tunnistaa tiedostot, jotka eivät vastaa määrittämiäsi lähtöesiasetuksia, ja asettaa ne käsittelyjonoon – kaikki hallitaan verkkokäyttöliittymän kautta.
Unmanicin itse isännöinti VPS:llä antaa sinulle jatkuvasti toimivan muunnosputken mediakokoelmaasi varten. Olitpa sitten standardoimassa videokoodekkeja, pienentämässä tiedostokokoja tai käsittelemässä DVR-tallenteita, Unmanic hoitaa työt taustalla ilman, että työpöytäkoneesi tarvitsee olla päällä.
Unmanic – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen kirjastoskannaus
Unmanic skannaa jatkuvasti mediakansiotasi ja asettaa jonoon tiedostot, jotka eivät vastaa määritettyjä tulostusesiasetuksiasi käsittelyä varten.
FFmpeg-pohjainen transkoodaus
Muunna videota ja ääntä mihin tahansa FFmpeg-tuettuun muotoon tai koodekkiin, mukaan lukien H.264, H.265, AV1 ja AAC.
Liitännäisjärjestelmä
Laajenna Unmanicia yhteisön lisäosilla mainosten poistamiseen, tiedostojen uudelleennimeämiseen, arkistojen pakkaamiseen ja muuhun.
Reaaliaikainen tiedostovalvonta
Uudet tai muokatut tiedostot havaitaan automaattisesti, joten juuri lisätty media jonotetaan käsittelyyn ilman manuaalista puuttumista.
Tehtäväjonon hallinta
Hallitse samanaikaisia muunnostöitä visuaalisen jonon avulla, joka näyttää reaaliaikaisen edistymisen, arvioidun ajan ja käsittelyhistorian.
Unmanic – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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