Asenna wger yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity kuntoilu- ja harjoitusseuranta, jossa on harjoitustietokanta, ravintokirjaus ja painon seuranta urheilijoille ja valmentajille.
wger – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
wger – mitä sillä voi rakentaa?
wger on avoimen lähdekoodin kuntoilu- ja harjoitusseuranta, joka yhdistää kattavan harjoitustietokannan, jäsennellyn harjoitussuunnittelun, ravitsemuksen seurannan ja kehonpainon seurannan yhdeksi itse isännöidyksi Django-sovellukseksi. Se sisältää yhteisön kuratoiman luettelon tuhansista harjoituksista kuvauksineen, kohdelihaksineen ja esittelykuvineen, ja se toimii yhdessä natiivien iOS- ja Android-mobiilisovellusten kanssa, jotta urheilijat voivat kirjata harjoituksia ja aterioita kuntosalilta.
wgerin itseisännöinti VPS:lläsi pitää henkilökohtaiset harjoitustiedot — harjoitukset, kehonmitat, ruokapäiväkirjat ja edistymiskaaviot — hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin kuntoilu-SaaS-palvelulle. Alusta tukee useita käyttäjiä yksityisillä tileillä, valinnaisia vieraskirjautumisia kokeilukäyttöön ja kattavan REST API:n mukautettuja hallintapaneeleja tai kolmannen osapuolen sovellusintegraatioita varten.
wger – tärkeimmät ominaisuudet
Harjoitustietokanta
Tuhansia yhteisön kuratoimia harjoituksia kuvauksineen, kohdelihasryhmineen ja esittelykuvineen, synkronoituna wger.de-luettelosta.
Treenin suunnittelu
Rakenna jäsenneltyjä rutiineja sarjoilla, toistoilla, painoilla ja lepoajoilla, ja seuraa sitten edistymistä istunto kerrallaan kaavioiden avulla.
Ravinnon kirjaaminen
Suunnittele aterioita makro- ja kalorimäärien mukaan hakukelpoisen ruokatietokannan, päivittäisten aterialokien ja ostoslistojen luonnin avulla.
Kehon painon seuranta
Kirjaa kehon paino, mitat ja edistymiskuvat ajan mittaan trendikaavioiden avulla, jotka korostavat pitkän aikavälin muutoksia.
Natiivit mobiilisovellukset
Ilmaiset iOS- ja Android-kumppanisovellukset yhdistyvät itse isännöityyn instanssiisi kuntosalilla kirjaamista varten ilman selainta.
Monikäyttäjä API-tuella
Käyttäjäkohtaiset tilit valinnaisilla vieraskirjautumisilla sekä kattava REST-rajapinta mukautettuja hallintapaneeleja, integraatioita ja valmennustyökaluja varten.
wger – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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