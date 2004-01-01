wger on avoimen lähdekoodin kuntoilu- ja harjoitusseuranta, joka yhdistää kattavan harjoitustietokannan, jäsennellyn harjoitussuunnittelun, ravitsemuksen seurannan ja kehonpainon seurannan yhdeksi itse isännöidyksi Django-sovellukseksi. Se sisältää yhteisön kuratoiman luettelon tuhansista harjoituksista kuvauksineen, kohdelihaksineen ja esittelykuvineen, ja se toimii yhdessä natiivien iOS- ja Android-mobiilisovellusten kanssa, jotta urheilijat voivat kirjata harjoituksia ja aterioita kuntosalilta.

wgerin itseisännöinti VPS:lläsi pitää henkilökohtaiset harjoitustiedot — harjoitukset, kehonmitat, ruokapäiväkirjat ja edistymiskaaviot — hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne luovutettaisiin kuntoilu-SaaS-palvelulle. Alusta tukee useita käyttäjiä yksityisillä tileillä, valinnaisia vieraskirjautumisia kokeilukäyttöön ja kattavan REST API:n mukautettuja hallintapaneeleja tai kolmannen osapuolen sovellusintegraatioita varten.