Sonarr on kattava TV-sarjojen kokoelmanhallintaohjelma ja henkilökohtainen videonauhuri Usenet- ja BitTorrent-käyttäjille. Se tarkkailee RSS-syötteitä uusien jaksojen julkaisujen varalta, lataa ne automaattisesti haluamasi latausohjelman kautta ja järjestää tuloksena olevat tiedostot johdonmukaisella nimeämisellä – kaikki ilman manuaalista puuttumista. Arr-sviitin ydinjäsenenä Sonarr integroituu saumattomasti Radarrin, Prowlarrin ja mediapalvelimien, kuten Plexin ja Jellyfinin, kanssa.

Sonarrin käyttöönotto VPS:lläsi tarkoittaa, että se toimii 24/7, nappaamalla uudet julkaisut heti niiden ilmestyessä, vaikka kotitietokoneesi olisi sammutettuna. Pysyvä tallennustila suojaa kirjastokokoonpanojasi ja laatiprofiilejasi, kun taas REST API mahdollistaa integroinnin pyyntöjen hallintatyökalujen kanssa täysin automatisoidun kotimedian ekosysteemin rakentamiseksi.