Ota Sonarr käyttöön yhdellä napsautuksella.
Automatisoitu TV-sarjojen kokoelmanhallintaohjelma, joka valvoo, lataa, nimeää uudelleen ja järjestää jaksoja Usenetistä ja torrenteista.
Sonarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Sonarr – mitä sillä voi rakentaa?
Sonarr on kattava TV-sarjojen kokoelmanhallintaohjelma ja henkilökohtainen videonauhuri Usenet- ja BitTorrent-käyttäjille. Se tarkkailee RSS-syötteitä uusien jaksojen julkaisujen varalta, lataa ne automaattisesti haluamasi latausohjelman kautta ja järjestää tuloksena olevat tiedostot johdonmukaisella nimeämisellä – kaikki ilman manuaalista puuttumista. Arr-sviitin ydinjäsenenä Sonarr integroituu saumattomasti Radarrin, Prowlarrin ja mediapalvelimien, kuten Plexin ja Jellyfinin, kanssa.
Sonarrin käyttöönotto VPS:lläsi tarkoittaa, että se toimii 24/7, nappaamalla uudet julkaisut heti niiden ilmestyessä, vaikka kotitietokoneesi olisi sammutettuna. Pysyvä tallennustila suojaa kirjastokokoonpanojasi ja laatiprofiilejasi, kun taas REST API mahdollistaa integroinnin pyyntöjen hallintatyökalujen kanssa täysin automatisoidun kotimedian ekosysteemin rakentamiseksi.
Sonarr – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen jaksovalvonta
Seuraa tulevia jaksoja RSS-syötteiden kautta ja lataa ne automaattisesti heti kun uudet julkaisut tulevat saataville.
Laatuprofiilien hallinta
Määritä ensisijaiset resoluutiot, koodekit ja tiedostokoot sarjakohtaisesti, ja anna Sonarrin päivittää parempiin julkaisuihin automaattisesti, kun ne ilmestyvät.
Lataa asiakasintegraatio
Yhdistää qBittorrentiin, Transmissioniin, Delugeen, SABnzbd:hen, NZBGetiin ja muihin – tukien sekä torrent- että Usenet-työnkulkuja yhdestä käyttöliittymästä.
Mediapalvelimen synkronointi
Käynnistää automaattiset kirjastopäivitykset Plexissä, Jellyfinissä, Embyssä ja Kodissa jokaisen latauksen jälkeen, pitäen mediaserverisi ajan tasalla ilman manuaalisia päivityksiä.
Kausipaketin käsittely
Käsittelee älykkäästi kausipakettilataukset poimimalla yksittäisiä jaksoja ja yhdistämällä ne seurattuihin sarjamerkintöihin.
Sonarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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