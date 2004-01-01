Ota Element käyttöön yhdellä napsautuksella.
Turvallinen Matrix-pohjainen viestintäsovellus päästä päähän -salauksella tiimeille ja yhteisöille, jotka omistavat tietonsa.
Element – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Element – mitä sillä voi rakentaa?
Element on avoimen lähdekoodin viestintä- ja yhteistyöalusta, joka on rakennettu Matrix-protokollan päälle. Se tarjoaa oletuksena päästä päähän salatun viestinnän, ääni- ja videopuhelut sekä tiedostojen jakamisen, ja sillä on kyky yhdistää mihin tahansa Matrix-kotipalvelimeen – mukaan lukien itse isännöidyt Synapse-instanssit tai julkiset palvelimet, kuten matrix.org.
Elementin itseisännöinti VPS:lläsi pitää viestintäinfrastruktuurisi hallinnassasi. Voit määrittää federaatioasetuksia, panna täytäntöön tietoturvakäytäntöjä, integroida oman Matrix-kotipalvelimesi kanssa ja varmistaa, että arkaluonteinen yritysviestintä ei koskaan kulje kolmannen osapuolen pilvi-infrastruktuurin kautta.
Element – tärkeimmät ominaisuudet
Päästä päähän -salaus
Kaikki viestit salataan oletuksena Matrix Olm/Megolm -protokollalla, varmistaen, että vain tarkoitetut osallistujat voivat lukea keskusteluja.
Avoin Matriisiverkko
Yhdistä mihin tahansa Matrix-kotipalvelimeen ja kommunikoi eri Matrix-yhteensopivien asiakasohjelmien välillä, mahdollistaen federaation ilman alustasidonnaisuutta.
Monialustainen synkronointi
Synkronoitu viestihistoria verkon, työpöydän, iOS:n ja Androidin välillä varmistaa, että keskustelut ovat käytettävissä jokaisella laitteella reaaliaikaisesti.
Ääni- ja videopuhelut
Sisäänrakennettu salattu ääni- ja videopuhelu näytönjaolla tukee reaaliaikaista yhteistyötä poistumatta viestintäkäyttöliittymästä.
Siltaintegraatiot
Sillat yhdistävät Elementin Slackiin, IRC:hen, Telegramiin ja muihin viestialustoihin, yhdistäen viestinnän yhdeksi käyttöliittymäksi.
Element – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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