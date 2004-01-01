Element on avoimen lähdekoodin viestintä- ja yhteistyöalusta, joka on rakennettu Matrix-protokollan päälle. Se tarjoaa oletuksena päästä päähän salatun viestinnän, ääni- ja videopuhelut sekä tiedostojen jakamisen, ja sillä on kyky yhdistää mihin tahansa Matrix-kotipalvelimeen – mukaan lukien itse isännöidyt Synapse-instanssit tai julkiset palvelimet, kuten matrix.org.

Elementin itseisännöinti VPS:lläsi pitää viestintäinfrastruktuurisi hallinnassasi. Voit määrittää federaatioasetuksia, panna täytäntöön tietoturvakäytäntöjä, integroida oman Matrix-kotipalvelimesi kanssa ja varmistaa, että arkaluonteinen yritysviestintä ei koskaan kulje kolmannen osapuolen pilvi-infrastruktuurin kautta.