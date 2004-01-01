Apache Guacamole on asiakassovellukseton etätyöpöytäyhdyskäytävä, jonka avulla voit käyttää RDP-, VNC-, SSH- ja Telnet-palvelimia mistä tahansa modernista verkkoselaimesta – ilman laajennuksia, natiivia asiakasohjelmistoa tai laitekohtaista asennusta. Selain hoitaa renderöinnin, kun taas palvelinpuolen daemon kääntää protokollia, mikä tekee etäkäytöstä yhtä yksinkertaista kuin URL-osoitteen avaaminen.

Guacamolen itseisännöinti omalla VPS:lläsi muuttaa palvelimesi keskitetyksi hyppyisännäksi etäkoneiden hallintaan kaikkialla maailmassa. Sisäänrakennettu käyttäjähallinta, tarkastuslokit ja yhteyksien jakaminen tekevät siitä yhtä hyödyllisen yksin hallinnoijille ja pienille tiimeille, samalla kun kaikki tunnukset ja istunnot pysyvät suorassa hallinnassasi.