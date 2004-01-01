Ota Apache Guacamole käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Asiakkaaton etätyöpöytäyhdyskäytävä RDP-, SSH-, VNC- ja Telnet-yhteyksien käyttämiseen suoraan verkkoselaimestasi.
Apache Guacamole – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Guacamole – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Guacamole on asiakassovellukseton etätyöpöytäyhdyskäytävä, jonka avulla voit käyttää RDP-, VNC-, SSH- ja Telnet-palvelimia mistä tahansa modernista verkkoselaimesta – ilman laajennuksia, natiivia asiakasohjelmistoa tai laitekohtaista asennusta. Selain hoitaa renderöinnin, kun taas palvelinpuolen daemon kääntää protokollia, mikä tekee etäkäytöstä yhtä yksinkertaista kuin URL-osoitteen avaaminen.
Guacamolen itseisännöinti omalla VPS:lläsi muuttaa palvelimesi keskitetyksi hyppyisännäksi etäkoneiden hallintaan kaikkialla maailmassa. Sisäänrakennettu käyttäjähallinta, tarkastuslokit ja yhteyksien jakaminen tekevät siitä yhtä hyödyllisen yksin hallinnoijille ja pienille tiimeille, samalla kun kaikki tunnukset ja istunnot pysyvät suorassa hallinnassasi.
Apache Guacamole – tärkeimmät ominaisuudet
Asiakkaaton selainkäyttö
Yhdistä mihin tahansa RDP-, VNC-, SSH- tai Telnet-isäntään suoraan selaimen välilehdeltä — ei asiakasohjelmistoja, ei laajennuksia, ei palomuurin kiertoteitä.
Moniprotokollatuki
RDP:n, VNC:n, SSH:n, Telnetin ja Kubernetesin sisäänrakennetut sovittimet kattavat ylläpitäjien, kehittäjien ja tietoturvatiimien päivittäiset tarpeet.
Keskitetyt tunnistetiedot
Tallenna palvelimen salasanat, SSH-avaimet ja varmenteet Guacamoleen kerran ja myönnä käyttäjille pääsy jakamatta koskaan taustalla olevia salaisuuksia.
Käyttäjien ja ryhmien hallinta
Roolipohjaiset käyttöoikeudet, LDAP- ja SAML-integraatio sekä yhteyskohtaiset pääsyrajoitukset pitävät suuret tiimit järjestyksessä yhteysluettelon kasvaessa.
Istunnon tallennus ja auditointi
Valinnainen istunnon tallennus ja yksityiskohtaiset toimintalokit tekevät helpoksi tarkistaa, kuka yhdisti minne ja mitä he tekivät.
Apache Guacamole – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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