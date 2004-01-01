Norish on moderni, kotitalouksille suunniteltu reseptinhallintasovellus, joka on rakennettu perheille ja jaetuille asumisjärjestelyille. Se tuo reseptejä suoraan URL-osoitteista, YouTube Shorts -videoista, Instagram Reels -videoista, TikTok-videoista ja kuvakaappauksista – poistaen manuaalisen transkriptiotyön, jota muut reseptinhallintasovellukset vaativat. Tekoälyyn perustuva ravitsemusanalyysi ja allergiatunnistus suoritetaan automaattisesti jokaiselle tuodulle reseptille, ja muutokset synkronoituvat reaaliaikaisesti kaikkiin kotitalouden laitteisiin Redisin kautta.

Toisin kuin pilvipohjaiset reseptipalvelut, jotka kaupallistavat tietojasi ja rajoittavat vientiä, Norish on täysin itse isännöity AGPL-3.0-lisenssillä, pitäen jokaisen reseptin, ostoslistan ja ateriasuunnitelman hallitsemallasi infrastruktuurilla ilman kotitalouskohtaisia maksuja tai tilaustasoja.