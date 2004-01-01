Asenna Norish yhden napsautuksen asennuksella.
Avointen lähdekoodien reseptinhallinta kotitalouksille, jossa on sosiaalisen median tuonti, tekoälypohjainen ravitsemusanalyysi ja reaaliaikainen synkronointi.
Norish – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Norish – mitä sillä voi rakentaa?
Norish on moderni, kotitalouksille suunniteltu reseptinhallintasovellus, joka on rakennettu perheille ja jaetuille asumisjärjestelyille. Se tuo reseptejä suoraan URL-osoitteista, YouTube Shorts -videoista, Instagram Reels -videoista, TikTok-videoista ja kuvakaappauksista – poistaen manuaalisen transkriptiotyön, jota muut reseptinhallintasovellukset vaativat. Tekoälyyn perustuva ravitsemusanalyysi ja allergiatunnistus suoritetaan automaattisesti jokaiselle tuodulle reseptille, ja muutokset synkronoituvat reaaliaikaisesti kaikkiin kotitalouden laitteisiin Redisin kautta.
Toisin kuin pilvipohjaiset reseptipalvelut, jotka kaupallistavat tietojasi ja rajoittavat vientiä, Norish on täysin itse isännöity AGPL-3.0-lisenssillä, pitäen jokaisen reseptin, ostoslistan ja ateriasuunnitelman hallitsemallasi infrastruktuurilla ilman kotitalouskohtaisia maksuja tai tilaustasoja.
Norish – tärkeimmät ominaisuudet
Sosiaalisen median reseptin tuonti
Tuo reseptejä mistä tahansa URL-osoitteesta, YouTube Shorts -videoista, Instagram Reels -videoista tai TikTok-videoista käyttäen päätöntä selainta — manuaalista litterointia ei tarvita.
Tekoälyravintoanalyysi
Luo automaattisesti ravintotiedot ja tunnista allergeenit tuoduista resepteistä, jotta erityisruokavaliota noudattavilla perheenjäsenillä on aina tarkat tiedot.
Reaaliaikainen kotitalouden synkronointi
Reseptimuutokset, ostoslistan päivitykset ja ateriasuunnitelman muokkaukset leviävät välittömästi jokaiseen kodin laitteeseen ilman manuaalista päivitystä.
Jaetut ostoslistat
Luo kotitalouden ostoslistoja suoraan valituista resepteistä ja ateriasuunnitelmista, tuotteet järjestettyinä tehokasta ostosten tekoa varten.
CalDAV-ateriasuunnittelija
Synkronoi ateriasuunnitelmakalenterisi mihin tahansa CalDAV-yhteensopivaan sovellukseen, jotta suunnitellut ateriat näkyvät ajanvarausten ja muistutusten rinnalla.
Norish – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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