Asenna Sshwifty yhdellä klikkauksella.
Selaimella toimiva SSH- ja Telnet-asiakasohjelma, jonka avulla voit tavoittaa etäpalvelimia mistä tahansa verkkoselaimesta asentamatta paikallisia asiakasohjelmia.
Sshwifty – valitse sopiva VPS-paketti
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Sshwifty – mitä sillä voi rakentaa?
Sshwifty on itse isännöity verkkopohjainen SSH- ja Telnet-asiakasohjelma, joka muuttaa minkä tahansa modernin selaimen täysin toimivaksi pääteohjelmaksi etäpalvelimen käyttöä varten. Se tukee SSH-salasanaa, julkista avainta ja näppäimistöinteraktiivista todennusta tavallisen Telnetin rinnalla, poistaen tarpeen asentaa tai määrittää natiiviohjelmia jokaiselle työasemalle.
Sshwiftyn itse isännöinti VPS:llä antaa tiimille yhden jaetun sisääntulopisteen etäkoneiden hallintaan mistä tahansa – puhelimista, tableteista, lukituista yrityskannettavista tai kioskeista – samalla kun pääsy pysyy jaetun avaimen hallinnassa. Järjestelmänvalvojat voivat esiasettaa isäntäesiasetuksia, rajoittaa yhteydet hyväksyttyihin kohteisiin ja tarkastaa liikennettä palvelinpuolen koukkujen kautta paljastamatta SSH-portteja julkiselle internetille.
Sshwifty – tärkeimmät ominaisuudet
SSH ja Telnet
Yhdistä SSH-palvelimiin käyttämällä salasanaa, julkista avainta tai näppäimistövuorovaikutteista todennusta, ja tavoita vanhat Telnet-isännät samasta käyttöliittymästä.
Ei asiakasohjelman asennusta
Toimii kokonaan selaimessa, joten käyttäjät voivat käyttää etäkoneita puhelimista, tableteista tai lukituista työasemista asentamatta natiivia pääteohjelmistoa.
Yhteysasetukset
Järjestelmänvalvojat määrittävät uudelleenkäytettäviä isäntäesiasetuksia sisäänrakennetuilla tunnistetiedoilla, jotta käyttäjät voivat muodostaa yhteyden vain ennalta hyväksyttyihin palvelimiin kuratoitujen luettelosta.
Palvelinpuolen koukut
Ulkoisia prosesseja voidaan kutsua ennen jokaista yhteyttä mukautetun validoinnin, lokituksen tai tarkastuksen pakottamiseksi muuttamatta asiakasta.
Yksittäinen käyttöavain
Suojaa verkkokäyttöliittymä yhdellä jaetulla avaimella, joka on määritetty käyttöönoton yhteydessä, jotta vain valtuutetut käyttäjät pääsevät yhteysnäyttöön.
Sshwifty – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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