Ota Evolution Go käyttöön yhdellä klikkauksella.
Go-kielellä kirjoitettu huipputehokas WhatsApp API -yhdyskäytävä pienresurssiseen viestien automatisointiin ja moni-instanssihallintaan.
Evolution Go – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Evolution Go – mitä sillä voi rakentaa?
Evolution Go on Go-kielellä uudelleenkirjoitettu WhatsApp API -yhdyskäytävä, joka on suunniteltu kevyeksi ja tehokkaaksi vaihtoehdoksi Node.js-pohjaiselle Evolution API:lle. Whatsmeow-kirjaston pohjalle rakennettuna se tarjoaa samat ydinviestien automatisointiominaisuudet — usean instanssin hallinta, webhook-tapahtumat ja RESTful API — kuluttaen samalla huomattavasti vähemmän muistia ja käynnistyen alle sekunnissa Go:n käännetyn ajonaikaisen ympäristön ja natiivin samanaikaisuusmallin ansiosta.
Evolution Go:n itseisännöinti VPS:lläsi maksimoi sen käännetyn binääritiedoston resurssitehokkuusedun. Kaikki todennustiedot ja keskusteludata tallennetaan omaan PostgreSQL-tietokantaasi, varmistaen tietosuvereniteetin ja vaatimustenmukaisuuden ilman viestikohtaisia kustannuksia, jotka tekevät kaupallisista WhatsApp-palveluntarjoajista kalliita mittakaavassa.
Evolution Go – tärkeimmät ominaisuudet
Natiivi suorituskyky
Käännetty binääri goroutine-pohjaisella samanaikaisuudella käsittelee tuhansia samanaikaisia yhteyksiä 50-150 Mt muistilla per instanssi, mikä on paljon vähemmän kuin Node.js-versio.
Moniesiintymähallinta
Käytä useita WhatsApp-numeroita yhdestä käyttöönotosta, ja jokainen esiintymä on itsenäisesti hallittavissa ja valvottavissa REST API:n kautta.
Webhook-tapahtumatoimitus
Reaaliaikaiset webhookit välittävät viesti-, yhteys- ja ryhmätapahtumat sovellukseesi välittömästi, mahdollistaen automatisoidut vastausvirrat ja CRM-integraation.
Kaksoistietokanta-arkkitehtuuri
Todennus- ja käyttäjätiedot tallennetaan erillisiin PostgreSQL-tietokantoihin, mikä yksinkertaistaa varmuuskopiointia ja mahdollistaa tarkan pääsynhallinnan turvallisuustietoisissa käyttöönotoissa.
Viestijonotuki
Valinnainen RabbitMQ (AMQP) ja NATS-integraatio mahdollistaa skaalautuvat tapahtumapohjaiset arkkitehtuurit suurivolyymisiin viestintätoimintoihin.
Evolution Go – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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