DreamFactory on avoimen lähdekoodin API-generointialusta, joka luo välittömästi täysin dokumentoidut, roolisuojatut REST- ja GraphQL-rajapinnat mille tahansa tietokannalle — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server ja monet muut — kirjoittamatta yhtään koodiriviä. Yhdistä tietokantasi, ja DreamFactory luo täydellisen CRUD-rajapinnan, jossa on sisäänrakennettu todennus, nopeusrajoitus ja kenttätason pääsynhallinta.

DreamFactory-palvelun isännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden omistusoikeuden tietoihisi ja API-kerrokseesi ilman puhelukohtaista hinnoittelua tai toimittajalukitusta. Tämä käyttöönotto sisältää MySQL:n järjestelmätietokantaa varten ja Redisin korkean suorituskyvyn välimuistiin, tarjoten sinulle käyttövalmiin API-alustan heti paketista.