Asenna DreamFactory yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin REST- ja GraphQL-rajapinta-alusta, joka luo automaattisesti turvallisia tietokantarajapintoja minuuteissa ilman koodausta.
DreamFactory – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DreamFactory – mitä sillä voi rakentaa?
DreamFactory on avoimen lähdekoodin API-generointialusta, joka luo välittömästi täysin dokumentoidut, roolisuojatut REST- ja GraphQL-rajapinnat mille tahansa tietokannalle — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server ja monet muut — kirjoittamatta yhtään koodiriviä. Yhdistä tietokantasi, ja DreamFactory luo täydellisen CRUD-rajapinnan, jossa on sisäänrakennettu todennus, nopeusrajoitus ja kenttätason pääsynhallinta.
DreamFactory-palvelun isännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden omistusoikeuden tietoihisi ja API-kerrokseesi ilman puhelukohtaista hinnoittelua tai toimittajalukitusta. Tämä käyttöönotto sisältää MySQL:n järjestelmätietokantaa varten ja Redisin korkean suorituskyvyn välimuistiin, tarjoten sinulle käyttövalmiin API-alustan heti paketista.
DreamFactory – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattisesti luodut APIs
Yhdistä mikä tahansa SQL- tai NoSQL-tietokanta ja saat välittömästi täydellisen REST- ja GraphQL-rajapinnan täydellä CRUD-tuella – manuaalista päätepisteen koodausta ei tarvita.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä yksityiskohtaiset käyttöoikeudet käyttäjä- tai roolikohtaisesti rajoittaen pääsyä yksittäisiin taulukoihin ja kenttiin tietojen turvaamiseksi.
Monitietokantatuki
Luo API:eja MySQL:stä, PostgreSQL:stä, MongoDB:stä, Redisistä, SQL Serveristä, Oraclesta ja kymmenistä muista tietolähteistä yhdeltä alustalta.
API-avaimen hallinta
Myönnä ja peruuta API-avaimia sovelluskohtaisesti tai kuluttajakohtaisesti, valinnaisella nopeusrajoituksella väärinkäytön estämiseksi ja käytön hallitsemiseksi.
API-dokumentaatio
Jokainen luotu API sisältää interaktiivisen Swagger-dokumentaation, jotta kehittäjät voivat tutkia ja testata päätepisteitä välittömästi.
DreamFactory – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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