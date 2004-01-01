Asenna käyttäjäkierros yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity käyttäjän perehdytysalusta sovelluksen sisäisten tuotekierrosten, tarkistuslistojen ja kyselyiden rakentamiseen ilman kolmannen osapuolen toimittajia.
Usertour – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Usertour – mitä sillä voi rakentaa?
Usertour on avoimen lähdekoodin käyttäjien perehdyttämis- ja tuotekytkentäalusta, jonka avulla tuotetiimit voivat rakentaa sovelluksen sisäisiä kierroksia, tarkistuslistoja, kyselyitä ja käynnistimiä suoraan verkkosovellukseensa — ilman teknisiä pullonkauloja jokaiselle uudelle työnkululle. Se on itse isännöity vaihtoehto Appcuesille, Userpilotille ja Userflow'lle, antaen sinulle täyden hallinnan käyttäjien perehdyttämistietoihin ja poistaen MAU-kohtaisen hinnoittelun.
Usertourin itse isännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että käyttäjien käyttäytymistiedot ja perehdyttämisanalyysit pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Vältät käyttäjiesi kolmannen osapuolen seurannan, täytät tietojen sijaintivaatimukset etkä koskaan törmää hinnoittelun esteeseen käyttäjäkuntasi kasvaessa. Monen ympäristön tuki antaa sinun testata työnkulkuja turvallisesti testausympäristössä ennen niiden siirtämistä tuotantoon.
Usertour – tärkeimmät ominaisuudet
Sovelluksen sisäiset tuotekierrokset
Rakenna interaktiivisia vaiheittaisia opastuksia, jotka ohjaavat uusia käyttäjiä heidän ensimmäiseen arvohetkeensä kirjoittamatta koodia jokaiseen työnkulkuun.
Perehdytyksen tarkistuslistat
Luo tehtäväpohjaisia tarkistuslistoja, jotka tuovat esiin keskeisiä ominaisuuksia ja seuraavat kunkin käyttäjän edistymistä perehdyttämisprosessin läpi.
Edistynyt käyttäjäkohdistus
Segmentoi käyttäjät mukautettujen attribuuttien ja tapahtumien perusteella näyttääksesi oikean kulun oikealle käyttäjälle juuri oikeaan aikaan.
Virta-analytiikka
Seuraa katselukertoja, suorituksia ja keskeyttämisasteita jokaisesta kulusta tunnistaaksesi tarkalleen, missä käyttäjät irtautuvat.
Moniympäristötuki
Ylläpidä erillisiä tuotanto- ja testausympäristöjä, jotta työnkulut voidaan testata perusteellisesti ennen kuin ne tavoittavat todelliset käyttäjät.
Sovelluskyselyt
Kerää kontekstuaalista palautetta kyselyillä, jotka käynnistyvät tietyistä käyttäjän toiminnoista, suoritustapahtumista tai aikaperusteisista säännöistä.
Usertour – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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