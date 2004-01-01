Usertour on avoimen lähdekoodin käyttäjien perehdyttämis- ja tuotekytkentäalusta, jonka avulla tuotetiimit voivat rakentaa sovelluksen sisäisiä kierroksia, tarkistuslistoja, kyselyitä ja käynnistimiä suoraan verkkosovellukseensa — ilman teknisiä pullonkauloja jokaiselle uudelle työnkululle. Se on itse isännöity vaihtoehto Appcuesille, Userpilotille ja Userflow'lle, antaen sinulle täyden hallinnan käyttäjien perehdyttämistietoihin ja poistaen MAU-kohtaisen hinnoittelun.

Usertourin itse isännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että käyttäjien käyttäytymistiedot ja perehdyttämisanalyysit pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Vältät käyttäjiesi kolmannen osapuolen seurannan, täytät tietojen sijaintivaatimukset etkä koskaan törmää hinnoittelun esteeseen käyttäjäkuntasi kasvaessa. Monen ympäristön tuki antaa sinun testata työnkulkuja turvallisesti testausympäristössä ennen niiden siirtämistä tuotantoon.