Asenna Manticore Search yhdellä napsautuksella.
Tehokas avoimen lähdekoodin hakutietokanta, jossa on kokotekstihaku, vektorihaku ja MySQL-protokollatuki.
Manticore Search – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Manticore Search – mitä sillä voi rakentaa?
Manticore Search on tehokas avoimen lähdekoodin tietokanta, joka on rakennettu erityisesti hakuun. Vuonna 2017 Sphinx Search -projektin jatkeena luotu se yhdistää kokotekstihaun, vektoripohjaisen samankaltaisuushaun ja reaaliaikaisen analytiikan yhdeksi moottoriksi – johon pääsee käsiksi tutun MySQL-protokollan tai JSON HTTP API:n kautta.
Toisin kuin Elasticsearch, Manticore on kirjoitettu C++:lla ja vaatii minimaalisesti resursseja tarjoten samalla erinomaisen kyselysuorituskyvyn miljardien dokumenttien yli. Itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan hakuinfrastruktuuriisi – ei kyselykohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta eikä JVM-ylikuormitusta.
Manticore Search – tärkeimmät ominaisuudet
Koko tekstin haku
Yli 20 hakuoperaattoria, mukaan lukien sumea haku, vartalointi ja lemmatisointi tarkan kokotekstihaun suorittamiseksi suurista asiakirjakokoelmista.
MySQL-yhteensopiva
Yhdistä millä tahansa MySQL-asiakasohjelmalla, ORM:llä tai BI-työkalulla – uutta SDK:ta ei tarvita, ja olemassa olevat MySQL-pohjaiset työkalut toimivat välittömästi.
Vektorihaku
Sisäänrakennettu HNSW-vektori-indeksi mahdollistaa semanttisen samankaltaisuushaun ja hybridi avainsana- + vektorikyselyt ilman erillistä vektoritietokantaa.
Reaaliaikainen indeksointi
Asiakirjat tulevat haettaviksi välittömästi lisäyksen jälkeen ilman indeksin uudelleenrakennuksen viivettä, pitäen tulokset ajantasaisina nopeasti muuttuvissa tietoaineistoissa.
Sarakevarastointi
Sarakemuoto nopeuttaa analytiikkaa, aggregaatioita ja fasetoitua hakua suurissa tietojoukoissa pienellä muistikuormituksella.
Manticore Search – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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