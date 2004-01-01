FlareSolverr on erikoistunut välityspalvelin, joka käyttää päätöntä Chromiumia ratkaistakseen automaattisesti JavaScript-haasteita, CAPTCHA-kuvia ja muita Cloudflaren ja DDoS-GUARDin asettamia bottisuojausmekanismeja. Se tarjoaa yksinkertaisen HTTP-rajapinnan, jota Jackettin ja Prowlarrin kaltaiset työkalut kutsuvat päästäkseen suojatuille sivustoille ilman manuaalista puuttumista.

FlareSolverrin itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa omistetut resurssit päättömän selaimen toiminnoille, 24/7 saatavuuden media-automaatiopinoosi ja paremmat Cloudflare-haasteiden onnistumisprosentit verrattuna kotitalouksien IP-osoitteisiin, jotka todennäköisemmin merkitään tai rajoitetaan.