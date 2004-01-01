Asenna FlareSolverr yhden napsautuksen asennuksella.
Välityspalvelin, joka ohittaa automaattisesti Cloudflare- ja DDoS-GUARD-suojauksen verkkosivujen kaavintaan ja median automaatiotyökaluihin.
FlareSolverr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FlareSolverr – mitä sillä voi rakentaa?
FlareSolverr on erikoistunut välityspalvelin, joka käyttää päätöntä Chromiumia ratkaistakseen automaattisesti JavaScript-haasteita, CAPTCHA-kuvia ja muita Cloudflaren ja DDoS-GUARDin asettamia bottisuojausmekanismeja. Se tarjoaa yksinkertaisen HTTP-rajapinnan, jota Jackettin ja Prowlarrin kaltaiset työkalut kutsuvat päästäkseen suojatuille sivustoille ilman manuaalista puuttumista.
FlareSolverrin itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa omistetut resurssit päättömän selaimen toiminnoille, 24/7 saatavuuden media-automaatiopinoosi ja paremmat Cloudflare-haasteiden onnistumisprosentit verrattuna kotitalouksien IP-osoitteisiin, jotka todennäköisemmin merkitään tai rajoitetaan.
FlareSolverr – tärkeimmät ominaisuudet
Cloudflare-ohitus
Ratkaisee automaattisesti Cloudflaren JS-haasteet ja selaimen eheystarkistukset, jotta alavirran työkalut voivat käyttää suojattuja sivustoja ilman manuaalista käsittelyä.
Yksinkertainen HTTP API
Tarjoaa suoraviivaisen REST-päätepisteen, jota mikä tahansa sovellus voi kutsua reitittääkseen pyyntöjä haasteenratkaisuvälityspalvelimen kautta minimaalisella integrointityöllä.
Istunnon hallinta
Ylläpitää pysyviä selainistuntoja evästeiden tallennuksella, jotta toistuvat pyynnöt samalle sivustolle välttävät haasteiden tarpeettoman uudelleenratkaisun.
Headless Chromium
Käyttää oikeaa selainmoottoria ratkaistakseen haasteita, jotka estävät perus-HTTP-asiakasohjelmia, saavuttaen korkeampia onnistumisprosentteja nykyaikaisia bottien tunnistusjärjestelmiä vastaan.
arr-pinoyhteensopiva
Natiivisti tuettu Jackettin, Prowlarrin ja muiden media-automaatiotyökalujen toimesta ensiluokkaisena välityspalvelinvaihtoehtona Cloudflaren suojaamille indeksoijille.
FlareSolverr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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