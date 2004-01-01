Asenna OctoBot yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin kryptokaupankäyntibotti tekoäly-, ruudukko-, DCA- ja TradingView-strategioiden automatisointiin yli 15 pörssissä.
OctoBot – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OctoBot – mitä sillä voi rakentaa?
OctoBot on ilmainen, avoimen lähdekoodin kryptovaluuttakaupankäyntibotti, joka yhdistää Binanceen, Coinbaseen, Krakeniin, Hyperliquidiin, OKX:ään, KuCoiniin, Bybitiin ja yli 15 muuhun pörssiin yhden verkkokäyttöliittymän kautta. Se tukee ruudukkokauppaa, dollarin keskiarvoistamista, markkinatakausta, tekoälypohjaisia strategioita, TradingView-webhook-automaatiota ja täysin skriptattavaa takatestausmoottoria asetusten hienosäätöön historiallista markkinadataa vastaan.
OctoBotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen API-avaimen, profiilin ja kaupankäyntihistorian suorassa hallinnassasi, ilman säilytyskerrosta sinun ja pörssin välillä. Selaimen käyttöliittymä toimii 24/7 VPS:lläsi, joten strategiat jatkavat suorittamista, vaikka paikallinen koneesi olisi offline-tilassa, ja tentacles-lisäosajärjestelmän avulla voit laajentaa bottia mukautetuilla signaaleilla tai käyttöliittymillä koskematta ylävirran kuvaan.
OctoBot – tärkeimmät ominaisuudet
15+ pörssituki
Yhdistä Binanceen, Coinbaseen, Krakeniin, Hyperliquidiin, OKX:ään, KuCoiniin, Bybitiin ja moniin muihin spot- ja futuuripörsseihin yhdestä käyttöönotosta.
Useita strategiatyyppejä
Suorita ruudukkokauppaa, DCA:ta, markkinatakausta, arbitraasia, tekoälyohjattuja signaaleja ja TradingView-webhook-strategioita rinnakkain itsenäisissä profiileissa.
TradingView-automaatio
Vastaanota TradingView-hälytykset suoraan OctoBotiin käynnistääksesi kauppoja suosikki Pine Script -indikaattoreistasi ilman välittäjäpalveluita.
Takatestausmoottori
Testaa strategioita historiallista markkinadataa vastaan yksityiskohtaisten suorituskykyraporttien avulla ennen pääoman riskeeraamista reaaliaikaisessa pörssissä.
Tentacles-liitännäisjärjestelmä
Laajenna OctoBotia yhteisön kehittämillä lisäosilla uusilla strategioilla, pörsseillä ja käyttöliittymillä, tai kirjoita omasi forkkaamatta projektia.
Telegram- ja verkkohälytykset
Seuraa salkkua ja kaupankäyntiä sisäänrakennetusta verkkokojelaudasta tai lähetä reaaliaikaisia ilmoituksia Telegramiin liikkeellä ollessasi tapahtuvaa hallintaa varten.
OctoBot – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.