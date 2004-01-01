OctoBot on ilmainen, avoimen lähdekoodin kryptovaluuttakaupankäyntibotti, joka yhdistää Binanceen, Coinbaseen, Krakeniin, Hyperliquidiin, OKX:ään, KuCoiniin, Bybitiin ja yli 15 muuhun pörssiin yhden verkkokäyttöliittymän kautta. Se tukee ruudukkokauppaa, dollarin keskiarvoistamista, markkinatakausta, tekoälypohjaisia strategioita, TradingView-webhook-automaatiota ja täysin skriptattavaa takatestausmoottoria asetusten hienosäätöön historiallista markkinadataa vastaan.

OctoBotin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen API-avaimen, profiilin ja kaupankäyntihistorian suorassa hallinnassasi, ilman säilytyskerrosta sinun ja pörssin välillä. Selaimen käyttöliittymä toimii 24/7 VPS:lläsi, joten strategiat jatkavat suorittamista, vaikka paikallinen koneesi olisi offline-tilassa, ja tentacles-lisäosajärjestelmän avulla voit laajentaa bottia mukautetuilla signaaleilla tai käyttöliittymillä koskematta ylävirran kuvaan.