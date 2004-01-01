LazyLibrarian on Sonarrin ja Radarrin kirjakeskeinen vastine — itse isännöity automaatiopalvelin, joka tarkkailee suosikkikirjailijoitasi, seuraa yksittäisiä kirjajulkaisuja, etsii Usenetistä ja torrent-indeksoijista vastaavia tiedostoja ja toimittaa valitut julkaisut NZBGetille, SABnzbd:lle, Transmissionille, qBittorrentille tai mille tahansa muulle jo käyttämällesi latausohjelmalle.

LazyLibrarianin itse isännöinti VPS:llä antaa sinulle 24/7-kirjastonhoitajan, joka nappaa uudet julkaisut heti niiden ilmestyessä, poistaa kaksoiskappaleet olemassa olevasta Calibre-kirjastostasi ja nimeää ja tunnistaa kaiken automaattisesti, jotta e-kirja- ja äänikirjakokoelmasi pysyy järjestyksessä ilman manuaalista työtä.