Ota LazyLibrarian käyttöön yhdellä napsautuksella.
Automaatiotyökalu, joka seuraa kirjoittajia, etsii e-kirjoja ja äänikirjoja ja välittää ne latausohjelmillesi.
LazyLibrarian – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LazyLibrarian – mitä sillä voi rakentaa?
LazyLibrarian on Sonarrin ja Radarrin kirjakeskeinen vastine — itse isännöity automaatiopalvelin, joka tarkkailee suosikkikirjailijoitasi, seuraa yksittäisiä kirjajulkaisuja, etsii Usenetistä ja torrent-indeksoijista vastaavia tiedostoja ja toimittaa valitut julkaisut NZBGetille, SABnzbd:lle, Transmissionille, qBittorrentille tai mille tahansa muulle jo käyttämällesi latausohjelmalle.
LazyLibrarianin itse isännöinti VPS:llä antaa sinulle 24/7-kirjastonhoitajan, joka nappaa uudet julkaisut heti niiden ilmestyessä, poistaa kaksoiskappaleet olemassa olevasta Calibre-kirjastostasi ja nimeää ja tunnistaa kaiken automaattisesti, jotta e-kirja- ja äänikirjakokoelmasi pysyy järjestyksessä ilman manuaalista työtä.
LazyLibrarian – tärkeimmät ominaisuudet
Tekijän seuranta ja löytäminen
Lisää tekijöitä nimellä, ja LazyLibrarian rakentaa heidän täydellisen bibliografiansa Goodreadsista, Google Booksista, OpenLibrarysta ja muista lähteistä.
Äänikirja- ja e-kirjatuki
Käsittelee sekä äänikirja- että e-kirjamuotoja erillisillä laatu- ja lähdesäännöillä kummallekin, joten yksi instanssi hallinnoi kahta kirjastoa.
Calibre- ja Goodreads-integraatio
Tuo olemassa olevan Calibre-kirjastosi kaksoiskappaleiden välttämiseksi, synkronoi luetut/haluan lukea -listat Goodreadsista ja päivittää metatiedot automaattisesti.
Natiivi indeksoijatuki
Sisäänrakennetut laajennukset NZBGetille, SABnzbdille, qBittorrentille, Transmissionille, Delugelle ja kymmenille Usenet- ja torrent-indeksoijille Newznabin ja Torznabin kautta.
Lehtien ja sarjojen seuranta
Seuraa aihekohtaisia aikakauslehtiä ja moniosaisia kirjasarjoja, jonottaen uusia julkaisuja niiden saapuessa indeksoijille ilman manuaalisia hakuja.
LazyLibrarian – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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