Ota StarRocks käyttöön yhdellä napsautuksen asennuksella.
Suorituskykyinen analyyttinen tietokanta, joka on suunniteltu alle sekunnin kyselyihin petatavun kokoiselle datalle.
StarRocks – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
StarRocks – mitä sillä voi rakentaa?
StarRocks on seuraavan sukupolven analyyttinen tietovarasto, joka tarjoaa alle sekunnin kyselyvasteita massiivisesti rinnakkaisen käsittelyn (MPP) arkkitehtuurin ja täysin vektoroidun suoritusmoottorin avulla. Se on suunniteltu reaaliaikaiseen analytiikkaan, moniulotteiseen analyysiin ja erittäin samanaikaisiin työkuormiin, ja se käsittelee tietojoukkoja gigatavuista petatavuihin uhraamatta kyselynopeutta. Älykkäät materialisoidut näkymät päivittyvät automaattisesti tiedon syötön yhteydessä ja ne valitaan läpinäkyvästi kyselyhetkellä, kun taas täysin räätälöity kustannuspohjainen optimoija varmistaa tehokkaat suoritussuunnitelmat monimutkaisten liitosten ja aggregaatioiden yli.
MySQL-protokollan kanssa yhteensopiva StarRocks yhdistyy natiivisti BI-työkaluihin, kuten Apache Superset, Grafana ja Tableau, ilman lisäajureita. Se tukee ulkoisten datalake-järjestelmien, kuten Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ja Hudi, suoraa kyselyä, ja integroituu Kafkaan, Flinkiin ja Sparkiin suoratoistosyöttöä varten – kaikki yhdestä itse isännöidystä instanssista, jota hallitset täysin.
StarRocks – tärkeimmät ominaisuudet
Sekunnin murto-osan kyselyt
Vektorisoitu suoritusmoottori ja älykäs kustannuspohjainen optimoija tarjoavat alle sekunnin analytiikkaa massiivisille tietojoukoille ilman esikoostamista tai datakuutiointia.
Reaaliaikainen syöttö
Perusavainmalli tukee suuritehoisia upsert- ja pistekyselyitä, mahdollistaen samanaikaisen tiedonsyötön ja kyselyjen suorittamisen mittakaavassa.
Data Lake -kyselyt
Kysy Apache Hive-, Iceberg-, Delta Lake- ja Hudi-tauluja suoraan ulkoisten luetteloiden avulla — ilman tietojen siirtoa tai ETL-putkia.
MySQL-yhteensopiva
Yhdistä mikä tahansa MySQL-asiakasohjelma, BI-työkalu tai tietoputki suoraan StarRocksiin käyttämällä standardia MySQL-protokollaa ilman lisäajureita.
Materialisoidut näkymät
Älykkäät materialisoidut näkymät päivittyvät automaattisesti tietojen muuttuessa, ja niitä käytetään läpinäkyvästi uudelleen kyselyhetkellä nopeuttamaan koontinäyttöjä ja raportteja.
StarRocks – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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