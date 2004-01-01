StarRocks on seuraavan sukupolven analyyttinen tietovarasto, joka tarjoaa alle sekunnin kyselyvasteita massiivisesti rinnakkaisen käsittelyn (MPP) arkkitehtuurin ja täysin vektoroidun suoritusmoottorin avulla. Se on suunniteltu reaaliaikaiseen analytiikkaan, moniulotteiseen analyysiin ja erittäin samanaikaisiin työkuormiin, ja se käsittelee tietojoukkoja gigatavuista petatavuihin uhraamatta kyselynopeutta. Älykkäät materialisoidut näkymät päivittyvät automaattisesti tiedon syötön yhteydessä ja ne valitaan läpinäkyvästi kyselyhetkellä, kun taas täysin räätälöity kustannuspohjainen optimoija varmistaa tehokkaat suoritussuunnitelmat monimutkaisten liitosten ja aggregaatioiden yli.

MySQL-protokollan kanssa yhteensopiva StarRocks yhdistyy natiivisti BI-työkaluihin, kuten Apache Superset, Grafana ja Tableau, ilman lisäajureita. Se tukee ulkoisten datalake-järjestelmien, kuten Apache Hive, Iceberg, Delta Lake ja Hudi, suoraa kyselyä, ja integroituu Kafkaan, Flinkiin ja Sparkiin suoratoistosyöttöä varten – kaikki yhdestä itse isännöidystä instanssista, jota hallitset täysin.