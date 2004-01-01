Apache SkyWalking on CNCF:n jäsenprojekti, joka tarjoaa päästä päähän -havaittavuuden pilvinatiiveille ja hajautetuille järjestelmille. Se kerää hajautettuja jäljityksiä, palvelumittareita, lokikorrelaatiota ja jatkuvaa profilointia eBPF:n avulla – antaen suunnittelutiimeille yhtenäisen näkymän koko niiden pinosta ilman erillisten työkalujen yhdistelyä. Sisäänrakennetut topologiakartat ja hälytykset tekevät viiveiden pullonkaulojen, riippuvuusvirheiden ja poikkeamien tunnistamisesta helppoa ennen niiden eskaloitumista.

Tämä käyttöönotto yhdistää SkyWalking OAP -palvelimen BanyanDB:n, SkyWalkingin natiivin aikasarjatietokantamoottorin, kanssa, poistaen ulkoisen Elasticsearchin tai muun tietokannan tarpeen. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan telemetriatietoihisi – jäljityskuormat, palvelun suorituskykymittarit ja profilointitulokset pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi ilman jäljityskohtaista hinnoittelua.