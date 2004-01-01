Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
Apache SkyWalking – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache SkyWalking – mitä sillä voi rakentaa?
Apache SkyWalking on CNCF:n jäsenprojekti, joka tarjoaa päästä päähän -havaittavuuden pilvinatiiveille ja hajautetuille järjestelmille. Se kerää hajautettuja jäljityksiä, palvelumittareita, lokikorrelaatiota ja jatkuvaa profilointia eBPF:n avulla – antaen suunnittelutiimeille yhtenäisen näkymän koko niiden pinosta ilman erillisten työkalujen yhdistelyä. Sisäänrakennetut topologiakartat ja hälytykset tekevät viiveiden pullonkaulojen, riippuvuusvirheiden ja poikkeamien tunnistamisesta helppoa ennen niiden eskaloitumista.
Tämä käyttöönotto yhdistää SkyWalking OAP -palvelimen BanyanDB:n, SkyWalkingin natiivin aikasarjatietokantamoottorin, kanssa, poistaen ulkoisen Elasticsearchin tai muun tietokannan tarpeen. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan telemetriatietoihisi – jäljityskuormat, palvelun suorituskykymittarit ja profilointitulokset pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi ilman jäljityskohtaista hinnoittelua.
Apache SkyWalking – tärkeimmät ominaisuudet
Hajautettu jäljitys
Kerää täydelliset pyyntöjäljitykset mikropalveluiden välillä automaattisella kontekstin levityksellä, paljastaen palveluriippuvuudet ja toimintokohtaiset viiveiden erittelyt.
eBPF-profilointi
Jatkuva suorittimen ja muistin profilointi eBPF:n avulla tutkii käynnissä olevaa prosessia ilman koodimuutoksia, paikantaen tuotannon pullonkaulat ilman näytteenottokuormitusta.
Palvelutopologiakartat
Automaattisesti luodut reaaliaikaiset topologiakaaviot näyttävät kutsujen väliset suhteet, virhetasot ja suorituskyvyn jokaisen arkkitehtuurisi palvelun välillä.
Log Correlation
Yhdistää lokimerkinnät jäljitysketjuun, joka ne tuotti, jotta voit siirtyä epäonnistuneesta pyynnöstä suoraan asiaankuuluviin lokiriveihin ilman manuaalista hakua.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Apache SkyWalking – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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