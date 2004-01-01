ESPHome on avoimen lähdekoodin järjestelmä, joka muuttaa ESP8266- ja ESP32-mikrokontrollerit älykotilaitteiksi käyttäen yksinkertaisia YAML-määritystiedostoja. C++-ohjelmointia ei tarvita – määritä anturit, kytkimet ja näytöt YAMLissa, ja ESPHome kääntää ja väläyttää optimoidun laiteohjelmiston automaattisesti. Se integroituu natiivisti Home Assistantin kanssa ja tukee MQTT:tä yhteensopivuuden varmistamiseksi minkä tahansa automaatioalustan kanssa.

ESPHomen ajaminen VPS:llä tarjoaa aina päällä olevan laitehallinnan ja etälaiteohjelmiston käännöksen, joka on käytettävissä mistä tahansa. Laitteidesi määritykset tallennetaan keskitetysti ja varmuuskopioidaan, ja langattomat (OTA) päivitykset voidaan käynnistää olematta paikallisessa verkossa, jossa fyysiset laitteet sijaitsevat.