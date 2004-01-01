Asenna ESPHome yhdellä napsautuksella.
YAML-pohjainen laiteohjelmiston hallintajärjestelmä ESP8266- ja ESP32-mikrokontrollereille verkkokojelaudalla ja langattomilla päivityksillä.
ESPHome – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ESPHome – mitä sillä voi rakentaa?
ESPHome on avoimen lähdekoodin järjestelmä, joka muuttaa ESP8266- ja ESP32-mikrokontrollerit älykotilaitteiksi käyttäen yksinkertaisia YAML-määritystiedostoja. C++-ohjelmointia ei tarvita – määritä anturit, kytkimet ja näytöt YAMLissa, ja ESPHome kääntää ja väläyttää optimoidun laiteohjelmiston automaattisesti. Se integroituu natiivisti Home Assistantin kanssa ja tukee MQTT:tä yhteensopivuuden varmistamiseksi minkä tahansa automaatioalustan kanssa.
ESPHomen ajaminen VPS:llä tarjoaa aina päällä olevan laitehallinnan ja etälaiteohjelmiston käännöksen, joka on käytettävissä mistä tahansa. Laitteidesi määritykset tallennetaan keskitetysti ja varmuuskopioidaan, ja langattomat (OTA) päivitykset voidaan käynnistää olematta paikallisessa verkossa, jossa fyysiset laitteet sijaitsevat.
ESPHome – tärkeimmät ominaisuudet
YAML-määritys
Määritä ESP-laitteen toiminta yksinkertaisissa YAML-tiedostoissa automaattisella validoinnilla — C++-osaamista tai IDE-asennusta ei tarvita.
Langattomat päivitykset
Lähetä laiteohjelmistopäivitykset langattomasti kaikkiin ESP-laitteisiisi ilman fyysistä pääsyä, mikä tekee suurten käyttöönottojen ylläpidosta helppoa.
Home Assistant -integraatio
Natiivi API-integraatio Home Assistantin kanssa mahdollistaa välittömän laitteiden löytämisen ja viiveettömän paikallisen ohjauksen ilman pilviriippuvuutta.
500+ komponenttia
Tuki sadoille antureille, näytöille, LED-ohjaimille ja toimilaitteille tarkoittaa, että lähes mikä tahansa laitteisto voidaan integroida käyttövalmiina.
Reaaliaikainen lokitus
Striimaa reaaliaikaisia laitelokeja suoraan verkkokojelaudassa nopeaa vianmääritystä ja anturilukemien seurantaa varten kehityksen aikana.
ESPHome – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.