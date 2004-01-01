Asenna NZBHydra2 yhdellä napsautuksella.
Usenet-metahakukone, joka yhdistää kymmeniä indeksoijia yhden yhtenäisen Newznab API -rajapinnan taakse.
NZBHydra2 – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NZBHydra2 – mitä sillä voi rakentaa?
NZBHydra2 on Usenet-metahakukone, jonka avulla voit kysellä kymmeniltä indeksoijilta — sekä Usenet-kohtaisilta Newznab-palveluntarjoajilta että Torznab-torrent-indeksoijilta — yhdestä yhtenäisestä verkkokäyttöliittymästä ja yhden Newznab-yhteensopivan API:n kautta. Se poistaa päällekkäiset tulokset palveluntarjoajien välillä, soveltaa laatu- ja luokkavalintojasi, välimuistiin tallentaa hakuja ja paljastaa kaiken päätepisteen kautta, johon Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja muut automaatiotyökalut voivat osua suoraan.
NZBHydra2:n itseisännöinti VPS:llä antaa Arr-pinollesi yhden, nopean, omistajan hallitseman aggregaattorin sen sijaan, että jokainen lataaja osoitettaisiin jokaiselle indeksoijalle erikseen — yksinkertaisempi konfiguraatio, vähemmän API-kutsuja palveluntarjoajaa kohti ja keskitetyt tilastot siitä, mitkä indeksoijat todella toimittavat.
NZBHydra2 – tärkeimmät ominaisuudet
Yhdistetty Newznab-päätepiste
Kokoaa kymmeniä indeksoijia yhden Newznab- ja Torznab-rajapinnan taakse, jotta Sonarr, Radarr ja Lidarr tarvitsevat vain yhden merkinnän monen sijaan.
Palveluntarjoajien välinen duplikaattien poisto
Tunnistaa kaksoiskappaleet indeksoijien välillä, luokittelee ne prioriteettisääntöjesi mukaan ja näyttää vain parhaan osuman julkaisuryhmää kohden.
Hakuvälimuisti ja tilastot
Tallentaa viimeisimmät haut välimuistiin ja seuraa indeksoijakohtaista osumaprosenttia, vastausaikaa ja noutomääriä, jotta näet, mitkä palveluntarjoajat ovat tehokkaita.
Joustava tulosten suodatus
Luokkakohtaiset laatu-, kieli-, ikä- ja kokosuodattimet pitävät heikkolaatuiset julkaisut poissa Arr-automaatioputkestasi.
Monikäyttäjätilit
Valinnaiset käyttäjäkohtaiset tilit roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla antavat useiden kotitalouden jäsenten jakaa saman aggregaattorin ylittämättä näkyvyysrajoja.
NZBHydra2 – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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