NZBHydra2 on Usenet-metahakukone, jonka avulla voit kysellä kymmeniltä indeksoijilta — sekä Usenet-kohtaisilta Newznab-palveluntarjoajilta että Torznab-torrent-indeksoijilta — yhdestä yhtenäisestä verkkokäyttöliittymästä ja yhden Newznab-yhteensopivan API:n kautta. Se poistaa päällekkäiset tulokset palveluntarjoajien välillä, soveltaa laatu- ja luokkavalintojasi, välimuistiin tallentaa hakuja ja paljastaa kaiken päätepisteen kautta, johon Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja muut automaatiotyökalut voivat osua suoraan.

NZBHydra2:n itseisännöinti VPS:llä antaa Arr-pinollesi yhden, nopean, omistajan hallitseman aggregaattorin sen sijaan, että jokainen lataaja osoitettaisiin jokaiselle indeksoijalle erikseen — yksinkertaisempi konfiguraatio, vähemmän API-kutsuja palveluntarjoajaa kohti ja keskitetyt tilastot siitä, mitkä indeksoijat todella toimittavat.