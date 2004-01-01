Ota Outline käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin tietopankki ja wiki reaaliaikaisella yhteistyöllä, tehokkaalla haulla ja kauniilla Markdown-muokkauksella tiimeille.
Outline – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Outline – mitä sillä voi rakentaa?
Outline on nopea, yhteistyöhön perustuva tietopankki, joka on suunniteltu tiimeille, jotka arvostavat sekä kaunista muotoilua että saumatonta reaaliaikaista muokkausta. Markdown-editorin, jossa on kauttaviivakomennot, sisäkkäiset dokumenttihierarkiat ja kokoelmiin perustuva organisointi, ympärille rakennettu Outline tarjoaa suunnittelu-, tuote- ja operatiivisille tiimeille jäsennellyn työtilan dokumentaatiolle, joka on sekä toimiva että visuaalisesti miellyttävä. Versiohistoria, yksityiskohtaiset käyttöoikeudet ja tuki useille SSO-palveluntarjoajille tekevät siitä sopivan kaikenkokoisille organisaatioille.
Outlinen itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, ettei käyttäjäkohtaisia hinnoittelurajoituksia ole – rajattomasti tiimin jäseniä kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla. Dokumentaatiosi ja immateriaalioikeutesi pysyvät hallinnassasi ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietoihin, samalla kun PostgreSQL ja Redis pyörivät paikallisesti optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ilman ulkoisia palveluriippuvuuksia.
Outline – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useampi tiimin jäsen voi muokata samaa dokumenttia samanaikaisesti sisäisten kommenttien ja ehdotusten avulla, mikä tekee dokumentaation sprinteistä ja tarkistuskierroista saumattomia.
Tehokas kokotekstihaku
Hae välittömästi kaikista asiakirjoista ja kokoelmista, ja tulokset on järjestetty relevanssin mukaan, jotta oikeat tiedot löytyvät sekunneissa selaamisen sijaan.
Joustava todennus
Integroituu Googleen, Slackiin, Azure AD:hen, GitHubiin ja mukautettuihin OIDC-palveluntarjoajiin, antaen tiimien kirjautua sisään olemassa olevilla tunnuksilla ilman erillisten tilien hallintaa.
Versiohistoria
Jokainen asiakirjan muutos seurataan muutoserojen tarkastelulla ja täydellisellä palautuksella, mikä antaa tiimeille turvaverkon vahingossa tapahtuvien muokkausten varalta ja tarkastusketjun vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
Kokoelman organisaatio
Järjestä asiakirjat sisäkkäisiin hierarkioihin ja kokoelmiin yksityiskohtaisilla julkisilla, tiimi- tai yksityisillä jakamisen hallintatoiminnoilla, jotka sopivat mihin tahansa tiimirakenteeseen.
Outline – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.