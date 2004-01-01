Outline on nopea, yhteistyöhön perustuva tietopankki, joka on suunniteltu tiimeille, jotka arvostavat sekä kaunista muotoilua että saumatonta reaaliaikaista muokkausta. Markdown-editorin, jossa on kauttaviivakomennot, sisäkkäiset dokumenttihierarkiat ja kokoelmiin perustuva organisointi, ympärille rakennettu Outline tarjoaa suunnittelu-, tuote- ja operatiivisille tiimeille jäsennellyn työtilan dokumentaatiolle, joka on sekä toimiva että visuaalisesti miellyttävä. Versiohistoria, yksityiskohtaiset käyttöoikeudet ja tuki useille SSO-palveluntarjoajille tekevät siitä sopivan kaikenkokoisille organisaatioille.

Outlinen itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, ettei käyttäjäkohtaisia hinnoittelurajoituksia ole – rajattomasti tiimin jäseniä kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla. Dokumentaatiosi ja immateriaalioikeutesi pysyvät hallinnassasi ilman kolmannen osapuolen pääsyä tietoihin, samalla kun PostgreSQL ja Redis pyörivät paikallisesti optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ilman ulkoisia palveluriippuvuuksia.