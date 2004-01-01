phpIPAM on itse isännöity, verkkopohjainen IP-osoitehallintasovellus (IPAM), joka tarjoaa verkonvalvojille jäsennellyn tavan seurata ja järjestää IPv4- ja IPv6-osoiteavaruutta. Sen sijaan, että ylläpidettäisiin laskentataulukoita tai luotettaisiin omistusoikeudellisiin verkonhallintaohjelmistoihin, phpIPAM tarjoaa tietokantapohjaisen käyttöliittymän aliverkon suunnitteluun, IP-osoitteiden allokoinnin seurantaan, VLAN-hallintaan ja automatisoituun verkon löytämiseen.

phpIPAM:n käyttäminen omassa infrastruktuurissasi tarkoittaa, että IP-osoitetietosi – aliverkot, VLAN-määritykset, NAT-kartoitukset ja laitetiedot – pysyvät hallitsemillasi palvelimilla ilman pilviriippuvuutta tai lisensointikustannuksia. Sisäänrakennettu verkkoskanneri pingaa isäntiä määritettävän aikataulun mukaisesti pitääkseen IP-tilanteen ajan tasalla, ja REST API mahdollistaa IP-hallinnan integroinnin provisionointiputkiin ja automaatiotyönkulkuihin.