Asenna phpIPAM yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin IP-osoitteiden hallintatyökalu IPv4/IPv6-aliverkkojen ja verkkoresurssien seurantaan ja järjestämiseen.
phpIPAM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
phpIPAM – mitä sillä voi rakentaa?
phpIPAM on itse isännöity, verkkopohjainen IP-osoitehallintasovellus (IPAM), joka tarjoaa verkonvalvojille jäsennellyn tavan seurata ja järjestää IPv4- ja IPv6-osoiteavaruutta. Sen sijaan, että ylläpidettäisiin laskentataulukoita tai luotettaisiin omistusoikeudellisiin verkonhallintaohjelmistoihin, phpIPAM tarjoaa tietokantapohjaisen käyttöliittymän aliverkon suunnitteluun, IP-osoitteiden allokoinnin seurantaan, VLAN-hallintaan ja automatisoituun verkon löytämiseen.
phpIPAM:n käyttäminen omassa infrastruktuurissasi tarkoittaa, että IP-osoitetietosi – aliverkot, VLAN-määritykset, NAT-kartoitukset ja laitetiedot – pysyvät hallitsemillasi palvelimilla ilman pilviriippuvuutta tai lisensointikustannuksia. Sisäänrakennettu verkkoskanneri pingaa isäntiä määritettävän aikataulun mukaisesti pitääkseen IP-tilanteen ajan tasalla, ja REST API mahdollistaa IP-hallinnan integroinnin provisionointiputkiin ja automaatiotyönkulkuihin.
phpIPAM – tärkeimmät ominaisuudet
Aliverkon visualisointi
Näytä IPv4- ja IPv6-osoiteavaruus graafisesti, vapaan tilan seuranta ja aliverkon hierarkia näkyvissä yhdellä silmäyksellä.
Automatisoitu verkon skannaus
Sisäänrakennettu verkonhaku pingaa isäntiä määritettävän aikataulun mukaisesti ja päivittää IP-tilan automaattisesti ilman manuaalista syöttöä.
VLAN- ja VRF-hallinta
Seuraa VLAN-verkkoja ja VRF-osoitteita IP-osoitteiden rinnalla ylläpitääksesi täydellisen kuvan verkon segmentoinnista.
REST API -käyttö
Ohjelmallinen IP-hallinta REST API:n kautta mahdollistaa phpIPAMin integroinnin provisionointityönkulkuihin ja infrastruktuurin automaatioon.
PowerDNS-integraatio
Synkronoi isäntänimi- ja IP-tietueet suoraan PowerDNS:n kanssa pitääksesi DNS- ja IPAM-tiedot johdonmukaisina ilman manuaalisia päivityksiä.
phpIPAM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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