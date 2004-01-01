ServerStatus on avoimen lähdekoodin usean palvelimen valvontajärjestelmä, joka kerää suorittimen, muistin, levyn ja verkon mittareita miltä tahansa määrältä etäkoneita ja esittää ne yhdessä reaaliaikaisessa verkkokojelaudassa. Jokainen valvottu palvelin käyttää kevyttä asiakasagenttia, joka raportoi takaisin keskitetylle ServerStatus-palvelimelle, mikä tekee koko infrastruktuurin yhtenäisen näkymän saamisesta helppoa ilman raskaan observointipinon käyttöönottoa.

ServerStatuksen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki infrastruktuurin mittarit yksityisinä ja hallinnassasi. Verkkokojelauta päivittyy reaaliaikaisesti eikä vaadi tietokantaa, monimutkaista konfiguraatioputkea eikä ulkoisia riippuvuuksia — vain yhden säilön ja konfiguraatiotiedoston, joka listaa palvelimesi.