Asenna ServerStatus yhdellä napsautuksella.
Kevyt monipalvelinvalvonnan hallintapaneeli, joka yhdistää kaikkien palvelimiesi reaaliaikaiset mittarit yhteen näkymään.
ServerStatus – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ServerStatus – mitä sillä voi rakentaa?
ServerStatus on avoimen lähdekoodin usean palvelimen valvontajärjestelmä, joka kerää suorittimen, muistin, levyn ja verkon mittareita miltä tahansa määrältä etäkoneita ja esittää ne yhdessä reaaliaikaisessa verkkokojelaudassa. Jokainen valvottu palvelin käyttää kevyttä asiakasagenttia, joka raportoi takaisin keskitetylle ServerStatus-palvelimelle, mikä tekee koko infrastruktuurin yhtenäisen näkymän saamisesta helppoa ilman raskaan observointipinon käyttöönottoa.
ServerStatuksen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki infrastruktuurin mittarit yksityisinä ja hallinnassasi. Verkkokojelauta päivittyy reaaliaikaisesti eikä vaadi tietokantaa, monimutkaista konfiguraatioputkea eikä ulkoisia riippuvuuksia — vain yhden säilön ja konfiguraatiotiedoston, joka listaa palvelimesi.
ServerStatus – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalvelinkoostaminen
Kerää ja näytä mittareita rajoittamattomalta määrältä etäpalvelimia yhdellä keskitetyllä hallintapaneelilla ilman erillisiä palvelinkohtaisia asennuksia.
Reaaliaikainen hallintapaneeli
Reaaliaikaisesti päivittyvä verkkokäyttöliittymä näyttää yhdellä silmäyksellä jokaisen valvotun isännän suorittimen kuormituksen, muistin käytön, levytilan ja verkon suorituskyvyn.
Kevyet asiakasagentit
Etäpalvelimet käyttävät minimaalista Python- tai komentotulkkiohjelmaa, joka raportoi mittareita yksinkertaisen TCP-yhteyden kautta, lähes nollan resurssikuormituksella.
Valvontahälytykset
Määritä lausekepohjaiset hälytyssäännöt suorittimen, muistin ja verkon olosuhteille ja lähetä ilmoituksia konfiguroitavien webhook-takaisinkutsujen kautta.
Sivustojen ja SSL-seuranta
Valvo HTTP/HTTPS-päätepisteitä ja SSL-varmenteen vanhenemista palvelinmittareiden rinnalla samassa hallintapaneelissa.
ServerStatus – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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