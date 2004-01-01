File Browser on kevyt, avoimen lähdekoodin verkkotiedostonhallintaohjelma, joka muuntaa minkä tahansa hakemiston palvelimellasi täysin varustelluksi tiedostonhallintaliittymäksi, johon pääsee mistä tahansa selaimesta. Se tukee useita käyttäjiä konfiguroitavilla käyttöoikeuksilla, tiedostojen jakamista julkisten linkkien kautta, vedä ja pudota -latauksia ja sisäänrakennettua koodieditoria – kaikki tämä ilman SSH- tai FTP-asiakasohjelmia.

File Browserin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tiedostot yksityisinä ja hallinnassasi, antaa sinun myöntää turvallisesti tiimin jäsenille tai asiakkaille pääsyn tiettyihin hakemistoihin paljastamatta palvelimen tunnistetietoja, ja vaatii minimaalisesti resursseja, joten se toimii mukavasti muiden sovellustesi rinnalla.