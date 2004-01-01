Asenna tiedostoselain yhdellä napsautuksella.
Kevyt verkkopohjainen tiedostonhallinta palvelintiedostojen selaamiseen, lataamiseen ja hallintaan suoraan selaimestasi.
File Browser – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
File Browser – mitä sillä voi rakentaa?
File Browser on kevyt, avoimen lähdekoodin verkkotiedostonhallintaohjelma, joka muuntaa minkä tahansa hakemiston palvelimellasi täysin varustelluksi tiedostonhallintaliittymäksi, johon pääsee mistä tahansa selaimesta. Se tukee useita käyttäjiä konfiguroitavilla käyttöoikeuksilla, tiedostojen jakamista julkisten linkkien kautta, vedä ja pudota -latauksia ja sisäänrakennettua koodieditoria – kaikki tämä ilman SSH- tai FTP-asiakasohjelmia.
File Browserin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tiedostot yksityisinä ja hallinnassasi, antaa sinun myöntää turvallisesti tiimin jäsenille tai asiakkaille pääsyn tiettyihin hakemistoihin paljastamatta palvelimen tunnistetietoja, ja vaatii minimaalisesti resursseja, joten se toimii mukavasti muiden sovellustesi rinnalla.
File Browser – tärkeimmät ominaisuudet
Usean käyttäjän käyttöoikeudet
Luo käyttäjätilejä yksityityiskohtaisella hakemistopääsyllä ja roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla, jotta jokainen henkilö näkee ja muokkaa vain tarvitsemiaan tiedostoja.
Vedä ja pudota -lataukset
Lataa yksittäisiä tiedostoja, useita tiedostoja tai kokonaisia kansioita suoraan selaimesta reaaliaikaisen edistymisen seurannan avulla — FTP-asiakasohjelmaa ei tarvita.
Sisäänrakennettu koodieditori
Muokkaa määritystiedostoja, skriptejä ja tekstitiedostoja suoraan selaimessa siirtymättä erilliseen SSH-istuntoon tai tekstieditoriin.
Julkiset jakolinkit
Luo jaettavia latauslinkkejä tiedostoille tai kansioille, joiden avulla voit lähettää sisältöä ulkoisille vastaanottajille myöntämättä heille palvelimen käyttöoikeutta.
Arkiston hallinta
Luo ja pura ZIP- ja TAR-arkistoja suoraan verkkokäyttöliittymän kautta, mikä yksinkertaistaa eräsiirtoja ja tiedostojen varmuuskopiointia.
File Browser – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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