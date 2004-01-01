ZeroNote on itse isännöity yhtenäinen tuottavuussovellus, joka yhdistää muistiinpanojen tekemisen, salasanojen hallinnan, kirjanmerkit ja kaksivaiheisen todennuksen koodit yhteen salattuun sovellukseen. Se käyttää asiakaspuolen AES-salausta nollatietoarkkitehtuurilla – palvelin ei koskaan näe salaamatonta dataasi, vain laitteesi voi purkaa sen salauksen.

ZeroNoten itse isännöinti VPS:llä yhdistää neljä erillistä työkalua yhdeksi yksityiseksi, salatuksi palveluksi, jota hallitset täysin. Offline-ensimmäinen SQLite-tallennustila varmistaa, että tiedot ovat aina saatavilla ilman internetyhteyttä, älykäs automaattinen tunnisteiden luonti pitää kohteet järjestyksessä automaattisesti, ja valinnainen P2P- tai S3-synkronointi laajentaa saatavuutta eri laitteiden välillä.