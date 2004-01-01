Asenna ZeroNote yhdellä napsautuksella.
Yhtenäinen salattu sovellus muistiinpanoille, salasanoille, kirjanmerkeille ja 2FA:lle nollatietoisella asiakaspuolen AES-salauksella.
ZeroNote – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ZeroNote – mitä sillä voi rakentaa?
ZeroNote on itse isännöity yhtenäinen tuottavuussovellus, joka yhdistää muistiinpanojen tekemisen, salasanojen hallinnan, kirjanmerkit ja kaksivaiheisen todennuksen koodit yhteen salattuun sovellukseen. Se käyttää asiakaspuolen AES-salausta nollatietoarkkitehtuurilla – palvelin ei koskaan näe salaamatonta dataasi, vain laitteesi voi purkaa sen salauksen.
ZeroNoten itse isännöinti VPS:llä yhdistää neljä erillistä työkalua yhdeksi yksityiseksi, salatuksi palveluksi, jota hallitset täysin. Offline-ensimmäinen SQLite-tallennustila varmistaa, että tiedot ovat aina saatavilla ilman internetyhteyttä, älykäs automaattinen tunnisteiden luonti pitää kohteet järjestyksessä automaattisesti, ja valinnainen P2P- tai S3-synkronointi laajentaa saatavuutta eri laitteiden välillä.
ZeroNote – tärkeimmät ominaisuudet
Nollatieto-salaus
Asiakaspuolen AES-salaus varmistaa, että muistiinpanosi, salasanasi ja 2FA-koodisi salataan ennen kuin ne poistuvat laitteeltasi.
Yhtenäinen työkalu
Korvaa erillinen salasanojen hallintaohjelma, muistiinpanosovellus, kirjanmerkkien hallintaohjelma ja 2FA-todennussovellus yhdellä itse isännöidyllä sovelluksella.
Offline-first-tallennustila
Tiedot tallennetaan paikallisesti SQLiteen, joten holvisi pysyy käytettävissä jopa ilman aktiivista internet-yhteyttä.
Älykäs automaattinen taggaus
Älykkäät tunnisteet luokittelevat merkinnät automaattisesti sisällön tyypin ja avainsanojen perusteella, pitäen holvisi järjestyksessä ilman manuaalista vaivaa.
P2P & S3 synkronointi
Valinnaisesti synkronoi salattu holvisi laitteiden välillä vertaisverkkosynkronoinnin tai oman S3-yhteensopivan tallennustilaämpärin avulla.
ZeroNote – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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