Firefly III on itse isännöidyn henkilökohtaisen taloushallinnon kultainen standardi. Se tarjoaa kattavan alustan tulojen, menojen ja budjettien seurantaan ammattimaisen kirjanpito-ohjelmiston tarkkuudella. Kahdenkertainen kirjanpitojärjestelmä tallentaa jokaisen tapahtuman täydellä lähde- ja kohdekontekstilla luoden tarkan tilikirjan, jonka voit tarkastaa milloin tahansa.

Isännöimällä itse omalla VPS-palvelimellasi poistat riskin arkaluonteisten taloustietojen jakamisesta kolmannen osapuolen aggregaattoreiden kanssa, varmistaen, että nettovarallisuutesi, kulutustottumuksesi ja tilisaldosi pysyvät ehdottoman luottamuksellisina ilman tilausmaksuja ja tiedonlouhintaa.