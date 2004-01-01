Coai (Chat Nio) on avoimen lähdekoodin tekoälyn yhdistelyalusta, joka tuo OpenAI:n, Anthropic Clauden, Google Geminin, Azure OpenAI:n, Baidu ERNIE:n, Alibaba Qwenin ja yli 20 muuta kielimallipalveluntarjoajaa yhteen isännöityyn käyttöliittymään. Se ylittää yksinkertaisen chat-käyttöliittymän lisäämällä tilaustasot, käyttäjäkohtaiset token-kiintiöt, API-avainten myöntämisen ja käytön laskutuksen — mikä tekee siitä käytännöllisen tiimeille, joiden on tarjottava hallittua LLM-käyttöä useille käyttäjille paljastamatta ylävirran palveluntarjoajien avaimia.

Coain itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan siitä, mitkä mallit ovat saatavilla, kuinka paljon kukin käyttäjätaso voi kuluttaa ja miltä kokonais-API-kulutuksesi näyttää — ilman, että maksat paikkakohtaisia maksuja hallitulle yhdistelypalvelulle.