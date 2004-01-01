Ota Coai käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity tekoälyn yhdistämisalusta, joka yhdistää OpenAI:n, Clauden, Geminin ja yli 20 palveluntarjoajaa monen käyttäjän hallinnalla ja käyttörajoituksilla.
Coai – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Coai – mitä sillä voi rakentaa?
Coai (Chat Nio) on avoimen lähdekoodin tekoälyn yhdistelyalusta, joka tuo OpenAI:n, Anthropic Clauden, Google Geminin, Azure OpenAI:n, Baidu ERNIE:n, Alibaba Qwenin ja yli 20 muuta kielimallipalveluntarjoajaa yhteen isännöityyn käyttöliittymään. Se ylittää yksinkertaisen chat-käyttöliittymän lisäämällä tilaustasot, käyttäjäkohtaiset token-kiintiöt, API-avainten myöntämisen ja käytön laskutuksen — mikä tekee siitä käytännöllisen tiimeille, joiden on tarjottava hallittua LLM-käyttöä useille käyttäjille paljastamatta ylävirran palveluntarjoajien avaimia.
Coain itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan siitä, mitkä mallit ovat saatavilla, kuinka paljon kukin käyttäjätaso voi kuluttaa ja miltä kokonais-API-kulutuksesi näyttää — ilman, että maksat paikkakohtaisia maksuja hallitulle yhdistelypalvelulle.
Coai – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalveluntarjoajan aggregointi
Yhdistä OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen ja yli 20 palveluntarjoajaa yhden alustan kautta ja anna käyttäjien vaihtaa niiden välillä yhdestä käyttöliittymästä.
Käyttäjän tilaustasot
Määritä ilmaiset ja maksulliset tilaussuunnitelmat tasokohtaisilla tunnuskäyttökiintiöillä, jotka säätelevät kunkin käyttäjäryhmän kulutusta kaikissa määritetyissä palveluntarjoajissa.
API-avaimen myöntäminen
Myönnä API-avaimia käyttäjillesi, jotta he voivat käyttää määritettyjä malleja ohjelmallisesti — paljastamatta koskaan ylävirran palveluntarjoajan tunnistetietojasi.
Käytön ja laskutuksen seuranta
Seuraa käyttäjäkohtaista tokenien kulutusta ja arvioituja kustannuksia reaaliaikaisesti, konfiguroitavilla rajoituksilla ennakoimattomien budjetin ylitysten estämiseksi.
Mallien markkinapaikka
Käyttäjät löytävät ja valitsevat kaikista määritetyistä palveluntarjoajista sisäänrakennetun mallivalitsimen kautta, joka tukee toimintokutsuja ja kuvien luomista, jos ne ovat saatavilla.
Coai – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.