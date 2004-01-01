SuperTokens on avoimen lähdekoodin vaihtoehto omille todennuspalveluille, kuten Auth0:lle ja Firebase Authille. Se tarjoaa taustaohjelman Core API:n, johon sovelluksesi integroituvat käyttämällä virallisia SDK:ita Reactille, Node.js:lle, Pythonille, Golle ja mobiilialustoille. SuperTokens hoitaa sähköposti/salasana-kirjautumisen, salasanattomat kirjautumisvirrat, sosiaalisen OAuthin, monivaiheisen todennuksen, edistyneen istunnonhallinnan automaattisella tokenin päivityksellä ja suojauksen yleisiä todennushyökkäyksiä vastaan – kaikki hyvin dokumentoidun API:n kautta.

SuperTokensin itseisännöinti tarkoittaa, että käyttäjätunnukset ja istuntotiedot pysyvät PostgreSQL-tietokannassasi täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua, joka skaalautuu sinua vastaan sovelluksesi kasvaessa. Tämä malli ottaa käyttöön SuperTokens Coren PostgreSQL:n kanssa tuotantokäyttöön valmiina.