Asenna SuperTokens yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin todennuksen taustaohjelma istunnonhallinnalla, salasanattomalla kirjautumisella, sosiaalisella OAuthilla ja MFA:lla — itse isännöitävä vaihtoehto Auth0:lle ja Firebase Authille.
SuperTokens – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SuperTokens – mitä sillä voi rakentaa?
SuperTokens on avoimen lähdekoodin vaihtoehto omille todennuspalveluille, kuten Auth0:lle ja Firebase Authille. Se tarjoaa taustaohjelman Core API:n, johon sovelluksesi integroituvat käyttämällä virallisia SDK:ita Reactille, Node.js:lle, Pythonille, Golle ja mobiilialustoille. SuperTokens hoitaa sähköposti/salasana-kirjautumisen, salasanattomat kirjautumisvirrat, sosiaalisen OAuthin, monivaiheisen todennuksen, edistyneen istunnonhallinnan automaattisella tokenin päivityksellä ja suojauksen yleisiä todennushyökkäyksiä vastaan – kaikki hyvin dokumentoidun API:n kautta.
SuperTokensin itseisännöinti tarkoittaa, että käyttäjätunnukset ja istuntotiedot pysyvät PostgreSQL-tietokannassasi täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaista hinnoittelua, joka skaalautuu sinua vastaan sovelluksesi kasvaessa. Tämä malli ottaa käyttöön SuperTokens Coren PostgreSQL:n kanssa tuotantokäyttöön valmiina.
SuperTokens – tärkeimmät ominaisuudet
Useita todennusmenetelmiä
Tukee sähköpostia/salasanaa, salasanattomia taikalinkkejä ja valmiita sosiaalisen median OAuth-palveluntarjoajia – lisää käyttäjiesi odottamat työnkulut ilman mukautettua koodia.
Edistynyt istunnonhallinta
Käsittelee tunnuksen kierrätyksen, automaattisen päivityksen ja istunnon peruuttamisen turvallisesti suojaten käyttäjiä istunnon kaappaukselta ja kiinnityshyökkäyksiltä.
Valmiiksi rakennetut käyttöliittymäkomponentit
Sisäänrakennetut React-, Vue- ja Angular-komponentit kirjautumiseen, rekisteröintiin ja salasanan palautukseen, jotka vastaavat brändiäsi ilman, että sinun tarvitsee rakentaa todennus-käyttöliittymiä alusta alkaen.
Monivaiheinen todennus
Lisää TOTP- tai sähköpostipohjainen MFA mihin tahansa todennusvirtaan ilman kolmannen osapuolen palveluita tai ylimääräisiä käyttäjäkohtaisia maksuja.
Roolit ja oikeudet
Määritä rooleja käyttäjille ja valvo käyttöoikeustarkistuksia sovelluksessasi käyttämällä SuperTokensin sisäänrakennettua käyttäjähallinta- ja rooli-APIa.
SuperTokens – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Vaultwarden
Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.