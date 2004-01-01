Asenna Zensical yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity dokumentointialusta, joka rakentaa ja tarjoaa kauniita Markdown-pohjaisia projektidokumentteja reaaliaikaisella esikatselulla.
Zensical – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Zensical – mitä sillä voi rakentaa?
Zensical on moderni dokumentointialusta, jonka on luonut Material for MkDocsin takana oleva tiimi. Se luo viimeisteltyjä, haettavissa olevia dokumentaatiosivustoja Markdown-lähdetiedostoista ja tarjoaa ne sisäänrakennetun reaaliaikaisen esikatselupalvelimen avulla – joten muutokset dokumentteihisi näkyvät selaimessa välittömästi. Se tukee sekä omaa alkuperäistä
zensical.toml-muotoaan että olemassa olevia
mkdocs.yml-määritystiedostoja, mikä tekee siirtymisestä MkDocsista vaivatonta.
Zensicalin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että dokumentaatiosi sijaitsee hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman sivukohtaista maksua, lukijaseurantaa tai riippuvuutta kolmannen osapuolen dokumentaation isännöintipalvelusta. Aloitusprojekti luodaan automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä, joten voit aloittaa kirjoittamisen välittömästi.
Zensical – tärkeimmät ominaisuudet
Markdown-pohjainen sisällöntuotanto
Kirjoita dokumentaatio tavallisina Markdown-tiedostoina ja anna niiden renderöityä hiotuksi, täysin navigoitavaksi dokumentaatioverkkosivustoksi.
Reaaliaikainen esikatselupalvelin
Sisäänrakennettu kehityspalvelin lataa dokumentaation uudelleen selaimeen heti, kun lähdetiedostot tallennetaan, mikä tekee muokkaamisesta nopeaa ja välitöntä.
Koko tekstin haku
Sisäänrakennettu asiakaspuolen haku indeksoi kaikki dokumentaatiosivut, jotta lukijat voivat löytää sisällön välittömästi ilman palvelinpuolen infrastruktuuria.
MkDocs yhteensopivuus
Lukee olemassa olevat
mkdocs.yml määritystiedostot, antaen tiimien siirtyä MkDocsista kirjoittamatta määrityksiään uudelleen.
Monikielinen tuki
Dokumentaation kattava kansainvälistäminen yli 60 kielellä, joka palvelee maailmanlaajuisia yleisöjä heidän omalla äidinkielellään.
Aloitusprojekti ensimmäisellä käynnistyksellä
Alustaa automaattisesti esimerkkidokumentaatioprojektin ensimmäisellä käyttöönotolla, jotta voit aloittaa kirjoittamisen ja mukauttamisen välittömästi.
Zensical – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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