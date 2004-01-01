Asenna Casibase yhden klikkauksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälytietokanta ja LLM-pohjainen chat-alusta domain-kohtaisten avustajien rakentamiseen.
Casibase – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Casibase – mitä sillä voi rakentaa?
Casibase on avoimen lähdekoodin tiedonhallinta- ja tekoälychatbot-alusta, jonka avulla organisaatiot voivat rakentaa toimialakohtaisia avustajia, jotka perustuvat todelliseen yritysdataan. Se yhdistää upotuspohjaisen dokumenttien sisäänoton tuen useille suurille kielimalleille – mukaan lukien ChatGPT, Claude, Llama 3 ja DeepSeek – jotta tiimit voivat kysellä omaa tietokantaansa luonnollisen kielen chat-käyttöliittymän kautta lähettämättä raakakumentteja kolmannen osapuolen palveluihin.
Casibasen itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää omistusoikeudelliset dokumentit, keskusteluhistorian ja mallin API-avaimet kokonaan hallitsemassasi infrastruktuurissa. Pinoa toimitetaan MySQL:n kanssa pysyvyyttä varten ja se integroituu Casdoorin kanssa yritystason todennusta varten, mukaan lukien GitHub, Google ja mukautetut OAuth-palveluntarjoajat.
Casibase – tärkeimmät ominaisuudet
Monimallinen LLM-tuki
Yhdistä ChatGPT-, Claude-, Llama 3-, DeepSeek R1- ja HuggingFace-malleihin, jotta voit vaihtaa tai vertailla palveluntarjoajia ilman, että sinun tarvitsee syöttää tietokantaasi uudelleen.
Upotuksiin perustuva haku
Asiakirjat jaetaan osiin ja upotetaan sisäänottovaiheessa, mikä mahdollistaa semanttisen haun, joka nostaa esiin kontekstuaalisesti relevantteja kohtia avainsanojen osumien sijaan.
Yritystason todennus
Casdoor-integraatio tarjoaa kertakirjautumisen GitHubin, Googlen ja yritysten OAuth-palveluntarjoajien kanssa, hienojakaisilla käyttöoikeuksien hallinnoilla tietovarastojen välillä.
Monikielinen käyttöliittymä
Verkkokäyttöliittymä tukee 12 kieltä, mikä tekee siitä saavutettavan maailmanlaajuisesti hajautetuille tiimeille ilman ylimääräistä lokalisointityötä.
Etäkäyttö resursseihin
Sisäänrakennettu RDP-, VNC- ja SSH-protokollatuki antaa sinun liittää etäinfrastruktuurin tietoaineistoiksi asiakirjojen ja chat-historian rinnalle.
Casibase – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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