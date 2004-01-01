Casibase on avoimen lähdekoodin tiedonhallinta- ja tekoälychatbot-alusta, jonka avulla organisaatiot voivat rakentaa toimialakohtaisia avustajia, jotka perustuvat todelliseen yritysdataan. Se yhdistää upotuspohjaisen dokumenttien sisäänoton tuen useille suurille kielimalleille – mukaan lukien ChatGPT, Claude, Llama 3 ja DeepSeek – jotta tiimit voivat kysellä omaa tietokantaansa luonnollisen kielen chat-käyttöliittymän kautta lähettämättä raakakumentteja kolmannen osapuolen palveluihin.

Casibasen itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää omistusoikeudelliset dokumentit, keskusteluhistorian ja mallin API-avaimet kokonaan hallitsemassasi infrastruktuurissa. Pinoa toimitetaan MySQL:n kanssa pysyvyyttä varten ja se integroituu Casdoorin kanssa yritystason todennusta varten, mukaan lukien GitHub, Google ja mukautetut OAuth-palveluntarjoajat.