Checkrr on avoimen lähdekoodin kirjaston eheysskanneri, joka suojaa suuria mediakokoelmia hiljaiselta korruptiolta. Se suorittaa ffprobe-, magic-number- ja mimetype-tarkistuksia jokaiselle kirjastosi video-, ääni- ja tekstitystiedostolle, ja sitten tiivistää varmennetut tiedostot bbolt-tietokantaan, jotta tulevat tarkistukset ohittavat tunnetusti ehjän sisällön ja valmistuvat minuuteissa tuntien sijaan.

Kun tiedosto ei läpäise tarkistusta, Checkrr yhdistää jo käyttämääsi arr-pinoon – Sonarr, Radarr tai Lidarr – poistaa vioittuneen kopion ja käynnistää uuden latauksen vastaavan palvelun kautta. Checkrrin itseisännöinti pitää mediavarastosi omassa hallinnassasi ilman kolmannen osapuolen API-rajoituksia ja ilman jatkuvia kustannuksia.