Ota Checkrr käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Skannaa Plex- ja Jellyfin-kirjastot vioittuneen median varalta ja korvaa automaattisesti huonot tiedostot Sonarrin, Radarrin ja Lidarrin kautta.
Checkrr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Checkrr – mitä sillä voi rakentaa?
Checkrr on avoimen lähdekoodin kirjaston eheysskanneri, joka suojaa suuria mediakokoelmia hiljaiselta korruptiolta. Se suorittaa ffprobe-, magic-number- ja mimetype-tarkistuksia jokaiselle kirjastosi video-, ääni- ja tekstitystiedostolle, ja sitten tiivistää varmennetut tiedostot bbolt-tietokantaan, jotta tulevat tarkistukset ohittavat tunnetusti ehjän sisällön ja valmistuvat minuuteissa tuntien sijaan.
Kun tiedosto ei läpäise tarkistusta, Checkrr yhdistää jo käyttämääsi arr-pinoon – Sonarr, Radarr tai Lidarr – poistaa vioittuneen kopion ja käynnistää uuden latauksen vastaavan palvelun kautta. Checkrrin itseisännöinti pitää mediavarastosi omassa hallinnassasi ilman kolmannen osapuolen API-rajoituksia ja ilman jatkuvia kustannuksia.
Checkrr – tärkeimmät ominaisuudet
ffprobe-eheystarkistukset
Tunnistaa katkaistut, virheellisesti nimetyt ja toistokelvottomat tiedostot, jotka Plex ja Jellyfin ohittavat äänettömästi toiston aikana.
Sonarr Radarr Lidarr
Poistaa vioittuneet tiedostot ja käynnistää uuden latauksen olemassa olevan arr-pinosi kautta ilman manuaalista puuttumista.
Hash-pohjaiset nopeat uudelleenskannaukset
Tallentaa tiedostojen tiivisteet bbolt-tietokantaan, jotta toistuvat skannaukset ohittavat varmennetun sisällön ja valmistuvat moniteratavun kirjastoissa minuuteissa.
Moni-instanssi arr -tuki
Yhdistää useisiin Sonarr- ja Radarr-instansseihin samanaikaisesti, instanssikohtaisilla polkukartoituksilla 4K-, anime- ja tavallisille kirjastoille.
Sisäänrakennetut ilmoitukset
Lähettää tulokset Discordiin, Telegramiin, Gotifyyn, ntfyyn, Pushoveriin, webhookeihin, SMTP:hen ja Healthchecksiin valvomattomia ajoitettuja skannauksia varten.
Checkrr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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