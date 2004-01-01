Asenna DeepWiki Open yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälywiki-generaattori, joka muuttaa minkä tahansa GitHub-, GitLab- tai Bitbucket-repositorion interaktiiviseksi dokumentaatiosivustoksi.
DeepWiki Open – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DeepWiki Open – mitä sillä voi rakentaa?
DeepWiki Open on itsehostattava toteutus alkuperäisestä DeepWiki-konseptista, joka muuntaa automaattisesti julkiset tai yksityiset koodivarastot kauniisti järjestetyiksi, navigoitaviksi wikeiksi. Se analysoi koodikantasi, luo kattavat selitykset arkkitehtuurista ja moduuleista sekä renderöi interaktiivisia kaavioita, jotka näyttävät komponenttien yhteydet – säästäen tiimeiltä tunteja manuaalista dokumentointityötä.
DeepWiki Openin itsehostaus pitää omisteisen lähdekoodin, upotukset ja luodun dokumentaation hallitsemallasi infrastruktuurilla. Tuot omat LLM-palveluntarjoajasi avaimet Google Geminille, OpenAI:lle tai OpenRouterille, joten maksat vain käyttämästäsi päättelystä ja vältät yksityisten varastojen lähettämisen kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta.
DeepWiki Open – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen wikin luonti
Osoita se mihin tahansa GitHub-, GitLab- tai Bitbucket-arkistoon ja saat jäsennellyn, monisivuisen wikin kirjoittamatta yhtään dokumentaatioriviä käsin.
Visuaaliset arkkitehtuurikaaviot
Mermaid-kaaviot luodaan proosan oheen visualisoimaan tiedonkulkuja, moduulien välisiä suhteita ja kutsujen polkuja, jotta lukijat voivat ymmärtää koodipohjan nopeammin.
Tuo oma LLM
Yhdistä Google Gemini, OpenAI, OpenRouter tai paikalliset Ollama-mallit, niin voit hallita sekä mallin laatua että token-kohtaisia kustannuksia.
Yksityisten arkistojen tuki
Suorita todennus henkilökohtaisilla pääsyavaimilla analysoidaksesi yksityisiä arkistoja omistamassasi infrastruktuurissa, jotta omistusoikeudellinen koodi pysyy poissa kolmannen osapuolen palveluista.
Sisäänrakennettu Kysy-ominaisuus
Kysy indeksoidusta repositoriosta luonnollisella kielellä hakua tehostetulla generoinnilla, joka perustaa vastaukset todelliseen lähdekoodiin, eikä hallusinoituihin arvauksiin.
Valinnainen pääsynhallinta
Ota käyttöön valtuutuskoodivaatimus rajoittaaksesi pääsyä wikigeneraattoriin, kun sitä käytetään julkisesti tavoitettavissa olevalla verkkotunnuksella.
DeepWiki Open – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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