Asenna Jenkins yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin automaatiopalvelin CI/CD-putkien rakentamiseen yli 1 800 laajennusintegraatiolla.
Jenkins – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Jenkins – mitä sillä voi rakentaa?
Jenkins on maailman johtava avoimen lähdekoodin automaatiopalvelin, johon miljoonat kehitystiimit luottavat jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen putkistojen tehostamisessa. Yli 1 800 laajennuksen ansiosta Jenkins integroituu käytännössä jokaiseen modernin ohjelmistokehityksen työkaluun – Gitistä ja GitHubista Dockerin, Kubernetesin, AWS:n ja muiden työkalujen kanssa.
Jenkinsin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle omistetut rakennusresurssit ilman minuuttikohtaista hinnoittelua, ilman suoritusajan rajoituksia ja täyden hallinnan rakennusympäristöösi. Asenna kaikki SDK:t, kääntäjät tai riippuvuudet, joita projektisi vaativat, törmäämättä alustarajoituksiin.
Jenkins – tärkeimmät ominaisuudet
Putki koodina
Määritä CI/CD-työnkulut versionhallitussa Jenkinsfilessä, tehden automaatiostasi toistettavan ja tarkasteltavan sovelluskoodisi rinnalla.
1 800+ lisäosaa
Integroi Jenkins GitHubin, GitLabin, Dockerin, Kubernetesin, AWS:n, Slackin ja käytännössä minkä tahansa työkalun kanssa, josta kehitystyönkulusi on riippuvainen.
Jaetut koontiversiot
Jaa koontiversiot useille agenteille rinnakkaista suoritusta varten, lyhentäen merkittävästi palautteen saamisen aikaa suurissa testipaketeissa.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Hallitse tiimin käyttöoikeuksia hienojakoisilla käyttöoikeuksilla, tukien LDAP-, Active Directory-, OAuth- ja SAML-todennuspalveluita.
Ajastetut ja käynnistetyt koontiversiot
Suorita koontiversioita cron-aikataulujen, Git-webhookien, ylävirran tehtävien valmistumisten tai manuaalisten hyväksyntäporttien mukaisesti, jotta ne vastaavat mitä tahansa julkaisuprosessia.
Jenkins – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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