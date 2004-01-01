Jenkins on maailman johtava avoimen lähdekoodin automaatiopalvelin, johon miljoonat kehitystiimit luottavat jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen putkistojen tehostamisessa. Yli 1 800 laajennuksen ansiosta Jenkins integroituu käytännössä jokaiseen modernin ohjelmistokehityksen työkaluun – Gitistä ja GitHubista Dockerin, Kubernetesin, AWS:n ja muiden työkalujen kanssa.

Jenkinsin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle omistetut rakennusresurssit ilman minuuttikohtaista hinnoittelua, ilman suoritusajan rajoituksia ja täyden hallinnan rakennusympäristöösi. Asenna kaikki SDK:t, kääntäjät tai riippuvuudet, joita projektisi vaativat, törmäämättä alustarajoituksiin.