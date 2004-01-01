Ota CiviCRM käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin sidosryhmäsuhteiden hallinta, joka on suunniteltu voittoa tavoittelemattomille järjestöille, edunvalvontaryhmille ja jäsenvetoisille organisaatioille.
CiviCRM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CiviCRM – mitä sillä voi rakentaa?
CiviCRM on tarkoitukseen rakennettu avoimen lähdekoodin CRM voittoa tavoittelemattomille järjestöille, kansalaisjärjestöille, yhdistyksille ja kansalaisjärjestöille. Toisin kuin myyntiin keskittyvät kaupalliset CRM-järjestelmät, jokainen moduuli – yhteystiedot, lahjoitukset, jäsenyydet, tapahtumat, postitukset ja tapausten hallinta – on suunniteltu varainkerääjien, järjestäjien ja ohjelmahenkilöstön työnkulkujen ympärille, jotka hallinnoivat sidosryhmiä liidien sijaan.
CiviCRM:n itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää lahjoittajarekisterit, lahjoitushistorian ja jäsentiedot täysin hallinnassasi ilman kontaktikohtaista hinnoittelua, ilman kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijöitä ja täydellä omistusoikeudella jokaiseen rakentamaasi raporttiin ja segmentointiin.
CiviCRM – tärkeimmät ominaisuudet
Yhteyshenkilöiden hallinta
Seuraa rajattomasti yhteyshenkilöitä, kotitalouksia ja organisaatioita suhteiden, tunnisteiden ja mukautettujen kenttien avulla, jotka on räätälöity voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden työnkulkuihin.
Lahjoitukset ja varainhankinta
Hyväksy verkkolahjoituksia, hallinnoi lahjoituslupauksia, pyöritä toistuvia lahjoitusohjelmia ja täsmäytä lahjoitukset sisäänrakennetun talousraportoinnin avulla.
Jäsenhallinta
Automatisoi jäsenrekisteröinnit, uusinnat ja porrastetut edut konfiguroitavilla jäsenyyden tyypeillä ja elinkaarimuistutuksilla.
Tapahtumat ja ilmoittautuminen
Luo tapahtumasivuja, myy lippuja, hallinnoi osallistujia ja seuraa osallistumishistoriaa kunkin yhteystiedon muun tiedon ohella.
Sähköposti ja massapostitus
Segmentoi yleisöjä, lähetä kohdennettuja sähköpostikampanjoita ja mittaa avauksia, klikkauksia ja palautuksia maksamatta kontaktikohtaisia lähetysmaksuja.
CiviCRM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.