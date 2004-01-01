CiviCRM on tarkoitukseen rakennettu avoimen lähdekoodin CRM voittoa tavoittelemattomille järjestöille, kansalaisjärjestöille, yhdistyksille ja kansalaisjärjestöille. Toisin kuin myyntiin keskittyvät kaupalliset CRM-järjestelmät, jokainen moduuli – yhteystiedot, lahjoitukset, jäsenyydet, tapahtumat, postitukset ja tapausten hallinta – on suunniteltu varainkerääjien, järjestäjien ja ohjelmahenkilöstön työnkulkujen ympärille, jotka hallinnoivat sidosryhmiä liidien sijaan.

CiviCRM:n itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää lahjoittajarekisterit, lahjoitushistorian ja jäsentiedot täysin hallinnassasi ilman kontaktikohtaista hinnoittelua, ilman kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijöitä ja täydellä omistusoikeudella jokaiseen rakentamaasi raporttiin ja segmentointiin.